3 nov 2022 17:32

“L’ITALIA HA SEMPRE AVUTO UN RUOLO CENTRALE NELL’UE” – LA PRESIDENTE DEL PARLAMENTE EUROPEO ROBERTA METSOLA ACCOGLIE GIORGIA MELONI A BRUXELLES E SUBITO LE FA CAPIRE CHE NON DEVE FARE SCHERZETTI: “SIAMO PIÙ FORTI SE STIAMO INSIEME. PIÙ CHE MAI - CON L'INVASIONE RUSSA DELL'UCRAINA, PREZZI DELL'ENERGIA ALLE STELLE E INFLAZIONE IN AUMENTO” – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ITALIANO SCHERZA SULLA PIOGGIA: “VISITA BAGNATA, VISITA FORTUNATA”. POI, CON IL CAPPELLO IN MANO: "SULLA LEGGE DI BILANCIO STIAMO CORRENDO CONTRO IL TEMPO"