“L’ITALIA PUÒ DIRSI MOLTO SODDISFATTA DAL VERTICE UE” – GIORGIA MELONI A BRUXELLES PROVA A VENDERE LA STORIA CHE IL SUMMIT È STATO UN SUCCESSO PER L’ITALIA, MA SUI MIGRANTI L’UE NON HA DECISO NIENTE, SE NON CHE IL TEMA “È UNA PRIORITÀ” – “L’INCONTRO CON MACRON? LUNGO E AMPIO. C'È VOGLIA DI COLLABORARE" – “SULLE NOMINE NON CI SONO TENSIONI” (NEL SENSO CHE LEI VUOLE PRENDERSI TUTTO, CON BUONA PACE DI SALVINI E BERLUSCONI) - VIDEO

MELONI,L'ITALIA PUÒ DIRSI MOLTO SODDISFATTA DAL VERTICE UE

(ANSA) - "L'Italia può dirsi molto soddisfatta" delle conclusioni del Consiglio europeo. Lo afferma la premier Giorgia Meloni.

MELONI, CAMBIO DI PASSO UE SUI MIGRANTI, SIAMO SODDISFATTI

(ANSA) - Sulla materia migratoria c'è stato "un cambio di passo impresso nello scorso Consilgio ma adesso la migrazione rimane una priorità degli obiettivi dell'Ue" con una "verifica dell'implemenazione dei risultati nel prossimo Consiglio europeo. Questo dimostra che non si trattava di uno spot e di un'iniziativa singola". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a Bruxelles al termine del Consiglio europeo. "Lavoriamo alla concretezza dei risultati che mi sembrano buoni e dimostrano la buona fede nell'affrontare questa materia" per cui l'Italia può dirsi "soddisfatta", ha aggiunto.

MELONI, IL SISTEMA BANCARIO È STABILE E SOLIDO

(ANSA) - "Parliamo di un sistema i cui fondamentali sono stabili e solidi, non mi pare ci siano particolari preoccupazioni". Lo afferma la premier Giorgia Meloni parlando a Bruxelles del sistema bancario europeo.

MELONI,'LI HO DEFINITI ITALIANI, ANTIFASCISTI NON LO SONO?

(ANSA) - "Li ho definiti italiani, che vuol dire che gli antifascisti non sono italiani? Sono stata onnicomprensiva...". Lo dice la premier Giorgia Meloni al termine del vertice Ue rispondendo così ad una domanda sulle polemiche sulle sue dichiarazioni sulle Fosse Ardeatine.

MELONI, BENE L'INCONTRO CON MACRON, VOGLIA DI COLLABORARE

(ANSA) - "Sono soddisfatta di questo bilaterale. E' stato un incontro lungo e ampio sullo senario e la situazione complessa sul fronte geopolitico. C'è voglia di collaborare". Così la premier Giorgia Meloni rispondendo ad una domanda sull'incontro con il presidente francese Emmanuel Macron, al termine del vertice Ue.

MELONI, NESSUNA TENSIONE SU NOMINE, LAVORIAMO CON SERIETÀ

(ANSA) - Sulle nomine "non ci sono tensioni, anche su questo stiamo lavorando con molta serietà nonostante le ricostruzioni divertentissime che leggo ogni giorno. Lavoriamo guardando all'interesse nazionale e al merito delle persone". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a Bruxelles.

AUTO: MELONI, SUI BIOCARBURANTI LA BATTAGLIA NON È PERSA

(ANSA) - "La partita sui biocarburanti non è affatto persa". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al termine del Consiglio europeo a Bruxelles. "Stiamo dimostrando come anche i biocarburanti rispettino le emissioni zero: se una tecnologia risponde a quei target" che ci siamo fissati, "quella tecnologia può essere utilizzata", ha spiegato.

MELONI,STRUMENTI PIÙ EFFICACI DI MES, COME UNIONE BANCARIA

(ANSA) - "La materia del Mes non va discussa a monte ma a valle e nel contesto in cui opera. Il riferimento alla governance economica non è fatto a caso, e anche ad altri strumenti, che sono più efficaci in questo momento. Stamattina abbiamo discusso di unione bancaria e in tema di backstop il Mes è una sorta di Cassazione, l'Unione bancaria sono il primo e il secondo grado. E' un ragionamento che bisogna fare in un quadro complessivo". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al termine del Consiglio europeo.

MELONI,MACRON DISPONIBILE AD AFFRONTARE INSIEME IL TEMA MIGRANTI

(ANSA) - Con Parigi "mi pare che ci sia la voglia di collaborare su materie di importanza strategica per Italia e Francia, penso alla questione migratoria sulla quale trovo una grande disponibilità ad affrontarla in maniera strutturale da parte del presidente Macron. Anche in materie industriali e cose sulle quali gli interessi di Francia e Italia possano collimare. Mi pare ci fosse un clima molto produttivo e favorevole, e questo credo che possa essere utile per affrontare sfide comuni. Sono soddisfatta di questo bilaterale così come di altri", ha detto Giorgia Meloni a Bruxelles, sottolineando "il protagonismo" dell'Italia.

