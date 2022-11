11 nov 2022 11:41

“CON L’ITALIA SI È ROTTA LA FIDUCIA” – VA BENE, LA MELONI HA FATTO UNA CAZZATA, PERÒ ANCHE I FRANCESI FORSE STANNO ESAGERANDO – SENTITE COSA DICE LAURENCE BOONE, LA MINISTRA CHE AVEVA DETTO DI VOLER “VIGILARE” SULL’ITALIA DOPO LE ELEZIONI: “IL GOVERNO ITALIANO NON HA RISPETTATO IL MECCANISMO PER IL QUALE SI ERA C'È STATA UNA DECISIONE UNILATERALE CHE HA MESSO VITE IN PERICOLO E CHE NON È CONFORME AL DIRITTO INTERNAZIONALE"