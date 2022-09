OGGI L’UNGHERIA, DOMANI L’ITALIA - RAFFAELE FITTO HA CAPITO CHE LE RANDELLATE DI BRUXELLES A ORBAN SONO L’ANTIPASTO PER IL FUTURO GOVERNO DI CENTRODESTRA: “FRATELLI D’ITALIA HA DIFESO ORBAN NEL VOTO NELL'EUROPARLAMENTO SULLO STATO DI DIRITTO IN UNGHERIA PERCHE’ NON SI PUO’ FAR DIVENTARE LA RISOLUZIONE UN "MANIFESTO POLITICO". UN TENTATIVO CHE DOMANI POTREBBE RIGUARDARE QUEI PAESI NEI QUALI UN GOVERNO NON PIACE ALLA SINISTRA. LO DICO PERCHÉ HO ASCOLTATO LE CRITICHE DI CHI GIÀ METTEVA LE MANI AVANTI SU IPOTETICI RISCHI DI FASCISMO IN ITALIA…”