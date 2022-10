7 ott 2022 17:02

“C’È CURIOSITÀ, MA NON PREOCCUPAZIONE” – MARIO DRAGHI SMENTISCE LA RICOSTRUZIONE DI “REPUBBLICA”, SECONDO CUI AL VERTICE EUROPEO DI PRAGA I LEADER EUROPEI NON AVEVANO NIENTE DI MEGLIO DA FARE CHE CHIEDERE LUMI SULLA MELONI: “C'È RISPETTO DELLA SCELTA DEGLI ITALIANI E CURIOSITÀ DI SAPERE QUALE SARÀ L'EVOLUZIONE DEL GOVERNO, MA IN POLITICA ESTERA LA LINEA DELL'ITALIA DOVREBBE ESSERE INVARIATA". E COSÌ, ASSESTA ANCHE UN BEL MESSAGGIO AI FILO-RUSSI SALVINI E BERLUSCONI