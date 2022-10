“C’È L’ACCORDO SULLE PRESIDENZE DI CAMERA E SENATO” – GIOVANBATTISTA FAZZOLARI, IL “GIANNI LETTA DELLA MELONI”, OSTENTA SICUREZZA: “SCOGLIO RONZULLI? MAI STATE PARTICOLARI CRITICITÀ”. NEL SENSO CHE NON L’EX INFERMIERA NON È MAI STATA IN PISTA PER UN RUOLO DI PRIMO PIANO? – OGGI L’INCONTRO MELONI-SALVINI-BERLUSCONI. LA NOVITÀ DI OGGI È CHE IL “CAPITONE” CHIEDE IL MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (ANNAMO BENE)

Sulle presidenze di Camera e Senato, l'accordo c'è. Ad annunciarlo è Giovanbattista Fazzolari, senatore di FdI, arrivando alla Camera negli uffici del gruppo. A poco più di 24 ore dalla prima seduta di Senato e Camera proseguono senza sosta i contatti nella maggioranza di centrodestra per la squadra dei ministri (è arrivato il sì della Lega a Giancarlo Giorgetti all'Economia) e per la scelta dei candidati alle presidenze dei due rami del Parlamento su cui far convergere i voti.

Giorgia Meloni si dice "ottimista" e conferma che si sta lavorando e annuncia che oggi ci sarà nuovo vertice del centrodestra con Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. Mentre continuano gli arrivi dei nuovi parlamentari che si accreditano presso le Camere, proseguono anche gli incontri dei eletti nei singoli partiti. Alle 17 è prevista l'assemblea dei parlamentari del Pd con il segretario Enrico Letta e in serata, alle 21, ci sarà quella degli eletti del Terzo Polo.

Lega: convocato Consiglio federale alle 16

Matteo Salvini ha convocato un Consiglio Federale della Lega oggi alle 16 per fare il punto della situazione. Lo so apprende dalla Lega.

Fazzolari (FdI): "Vertice tra leader per delineare meglio quadro

"L'incontro" fra Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi "servirà a delineare meglio il quadro perché ovviamente è tutto un gioco a incastro. Finché uno non ha tutte le caselle in ballo definite. Ma non perché ci sono criticità particolari".

Lo ha detto il senatore di FdI Giovanbattista Fazzolari, responsabile del Programma del partito, arrivando negli uffici del Gruppo alla Camera, poco dopo la leader Giorgia Meloni e Ignazio La Russa. "Dell'intero quadro si sta discutendo in modo molto sereno con gli alleati, ma non perché ci sono criticità su punti specifici - ha aggiunto Fazzolari -. Però finché il quadro non è complessivamente definito è tutto in ballo".

La Russa (FdI): "Tutto procede positivamente per la coalizione"

"Tutto procede positivamente per la coalizione. Io sono ottimista". Così il senatore di Fdi Ignazio La Russa, arrivando negli uffici del gruppo alla Camera poco dopo la presidente del partito, Giorgia Meloni. Al palazzo dei gruppi sono giunti anche Giovanbattista Fazzolari, Giovanni Donzelli e Andrea Delmastro.

Fazzolari (FdI): "Scoglio Ronzulli? Mai state particolari criticità"

"Superato anche lo scoglio Ronzulli? Veramente non ci sono mai state particolari criticità", aggiunge il responsabile del programma di Fdi, Giovanbattista Fazzolari, arrivando alla Camera negli uffici del gruppo.

Fazzolari (FdI): "Sulle presidenze delle Camere c'è l'accordo"

"Sulle presidenze di Camera e Senato non ci sono problemi, un accordo c'è". Così il responsabile del programma di Fdi, Giovanbattista Fazzolari, arrivando alla Camera negli uffici di FdI. Fazzolari è tranquillo anche sulla formazione della squadra di governo: "non ci sono crititicità", spiega.

"Non ci sono mai state particolari criticità" con Lega e Forza Italia, ha proseguito il senatore di FdI a chi gli domandava se nella notte si fosse sbloccata la situazione con gli alleati sulla squadra dei ministri.

Meloni: "Il presidente Senato? Non si può perdere tempo"

"Penso che non possiamo perdere tempo, la situazione dell'Italia non è facile". Lo ha detto la leader di FdI, Giorgia Meloni, a chi le domandava se giovedì sarà eletto il presidente del Senato, come previsto dal segretario leghista Matteo Salvini.

Meloni: "Con Berlusconi e Salvini ci vediamo più tardi"

Con Silvio Berlusconi e Matteo Salvini "ci vedremo più tardi, sono ottimista. Mi pare che le cose vadano bene, lavoriamo, lavoriamo. Saremo pronti". Lo ha detto la leader di FdI, Giorgia Meloni, arrivando negli uffici del suo Gruppo alla Camera.

Donzelli: "La lista dei ministri nota quando ci sarà l'incarico"

"Non parliamo delle ipotesi dei ministri fintantoché non ci sarà l'incarico da parte del presidente della Repubblica al presidente del Consiglio incaricato. In quel momento scoprirete che la lista dei ministri è pronta e che c'è serenità nel centrodestra, c'è compattezza e che tante parole sono state spese in questi giorni perché ovviamente c'erano da aspettare i percorsi istituzionali.

Leggo che qualche giornalista, qualche commentatore dice: "Ecco, Meloni perché ancora non è pronta?" Noi siamo pronti. Semplicemente non possiamo andare a depositare la lista dei ministri perché non c'è un presidente del Consiglio incaricato". Lo afferma Giovanni Donzelli, parlamentare di Fratelli d'Italia, ad Agorà Rai Tre parlando della formazione del governo.

Senato, terza giornata di accoglienza., già 144 le registrazioni

Al via la terza giornata di accoglienza dei neo senatori eletti a Palazzo Madama. Fino alle 20.30 i parlamentari ancora non registrati, nella sala caduti di Nassirya possonno comunicare alla presidenza del Senato il gruppo parlamentare di appartenenza (da fornire entro tre giorni dalla prima seduta) e riempire un modulo informativo con i loro dati personali, utilizzati poi sul sito del Senato.

Quindi fotografia di rito, che sarà utilizzata per il tesserino della votazione e per il passaporto di servizio. Distribuito a tutti i senatori un kit con all'interno i moduli da compilare, il regolamento parlamentare, la Costituzione e i trattati europei. Le procedure di registrazione, al momento già completate per 144 senatori, proseguiranno nei prossimi giorni, fino a venerdì alle 20.30.

Mentre domani le Camere della diciannovesima legislatura si riuniranno per la prima volta con la costituzione dell'Ufficio provvisorio di Presidenza, della Giunta delle elezioni provvisoria e la proclamazione dei deputati subentranti ed infine l'elezione dei presidenti dei due rami del parlamento (che avrà luogo per scrutinio segreto). Guiderà la prima seduta del Senato il membro più anziano.

Calenda: "A destra manca la classe dirigente con esperienza"

"Mi sembra che la destra sia preda della 'sindrome Michetti', ovvero la mancanza di una classe dirigente con solida esperienza di governo", dice Carlo Calenda. "E così - riprende, sempre su Twitter, il leader di Azione - al di là della capacità politica della Meloni, rischia di farsi/ci molto male".

Oggi il vertice Meloni-Salvini-Berlusconi

Oggi è previsto un nuovo vertice del centrodestra con Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini.

Salvini: "Incontro con Meloni e Cav, il centrodestra vincerà come squadra"

"Oggi (ieri ndr) ho visto Silvio Berlusconi, ho sentito più volte Giorgia Meloni e domani (oggi ndr) ci incontreremo come squadra perché il centrodestra vincerà come squadra, non come giocatori singoli. Si vince sempre di squadra. Abbiamo il dovere di stare insieme, di governare al meglio per i prossimi 5 anni". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, nel corso di una diretta notturna su TikTok.

Salvini: "Spero che Lega possa occuparsi del ministero dell'Università e ricerca"

"Uno dei ministeri di cui spero potremo occuparci come Lega è quello dell'Università e della ricerca per aprire le porte degli atenei al merito". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, nel corso di una diretta notturna su TikTok

Salvini: "Pronto per il Viminale ma il destino personale viene dopo il gioco di squadra"

"In quale ministero andrò io? Non lo so, non ho ambizioni personali. Ho fatto il ministro dell'Interno per parecchi mesi, con buoni risultati a detta di tanti, e quindi sarei pronto a tornare domani a fare il ministro dell'Interno, non avrei problemi a tornare a farlo, però se la maggioranza di governo, se con Giorgia e Silvio decideremo di impegnarsi anche su altri fronti, per caritàà Per me il destino personale viene dopo il gioco di squadra e l'interesse nazionale". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, nel corso di una diretta notturna su TikTok.

