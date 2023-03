“L’UTERO IN AFFITTO DOVREBBE ESSERE UN REATO” – MATTEO SALVINI, NEL GIORNO DELLA FESTA DEL PAPÀ, TORNA A MENARE SULLE COPPIE OMOGENITORIALI, CHE IERI SONO SCESE IN PIAZZA A MILANO: “I BAMBINI VENGONO AL MONDO SE CI SONO UNA MAMMA E UN PAPÀ: QUESTO È” - IL "CAPITONE", COSÌ, STRIGLIA INDIRETTAMENTE ANCHE IL "SUO" GOVERNATORE, LUCA ZAIA, CHE HA INAUGURATO UN CENTRO PER IL CAMBIO DI SESSO A PADOVA – GIORGIA MELONI POSTA UNA FOTO CON IL COMPAGNO, ANDREA GIAMBRUNO, E LA FIGLIA GINEVRA

«I bambini vengono al mondo se ci sono una mamma e un papà: questo è, non perché lo dice la religione. Poi uno può essere eterosessuale, omosessuale, bisessuale, transessuale, pansessuale. Viva l'amore sempre e comunque. Il bimbo viene al mondo e viene adottato se ci sono una mamma e un papà, poi gli adulti possono fare quello che credono». Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in visita a Genova, a un gazebo della Lega.

«Ci sono - ha aggiunto - cattivi papà, cattive mamme, separazioni e divorzi. Però l'utero in affitto è qualcosa di obbrobrioso, dovrebbe essere un reato internazionale perseguito penalmente e il bimbo viene adottato se ci sono una mamma e un papà».

Poi aggiunge: «Velocizzare le adozioni per le coppie che aspettano da anni e non hanno 40 mila euro da spendere. Ci sono tantissime coppie che non possono avere figli, che non vedono l'ora di adottare un bimbo. La burocrazia è troppo lunga e le spese sono troppo onerose». Per quanto riguarda invece le adozioni ai single, il leader della Lega ha dichiarato che «per quello che mi riguarda la precedenza va data alle mamme e ai papà».

Nello stesso momento in cui Salvini incontrava i giornalisti, Giorgia Meloni sceglie una foto della sua famiglia per celebrare la festa del papà. Sui social la presidente del Consiglio posta una sua immagine, di spalle, mentre tiene in mano una foto incorniciata che la ritrae insieme al compagno Andrea Giambruno e la figlioletta, nel giorno dei festeggiamenti per il primo compleanno della bambina. «Ai sacrifici che fate per dare il massimo ai vostri figli, a come sapete tornare bambini quando giocate con loro, allo sguardo forte e rassicurante che sapete mantenere anche quando la vita vi mette di fronte alle prove difficili. Per questo, e per tanto, tanto altro, auguri a tutti i papà. E ad Andrea, così meraviglioso con la nostra Ginevra. Siete una ricchezza insostituibile», scrive la premier. […]

