“LA RUSSIA SUPERERA’ I COLOSSALI PROBLEMI TECNOLOGICI CAUSATI DALLE SANZIONI” - PUTIN AMMETTE LA BATOSTA RICEVUTA SUGLI APPROVVIGIONAMENTI MA POI RASSICURA IL CONSIGLIO PER LO SVILUPPO STRATEGICO: “CERCHEREMO NUOVE SOLUZIONI IN MODO ENERGICO” - KIEV METTE IN GUARDIA L'UE DALLA "TRAPPOLA" DI FARE MARCIA INDIETRO SULLE SANZIONI ALLA RUSSIA: "INDIETREGGIARE E ASSECONDARE LE SUE RICHIESTE NON FUNZIONERÀ, È UNA TRAPPOLA. IL VERO OBIETTIVO DI PUTIN È L'IMPOVERIMENTO DELL'EUROPA…”

(ANSA-AFP) - ROMA, 18 LUG - Vladimir Putin ha promesso che la Russia supererà i "colossali" problemi tecnologici causati dalle sanzioni. "Questa è una grande sfida per il nostro Paese", ha detto in un incontro del Consiglio per lo sviluppo strategico. "Rendendoci conto della colossale quantità di difficoltà che stiamo affrontando, cercheremo nuove soluzioni in modo energico".

(ANSA-AFP) - ROMA, 18 LUG - Kiev mette in guardia l'Ue dalla "trappola" di fare marcia indietro sulle sanzioni alla Russia. Il capo della diplomazia ucraina Dmytro Kuleba ha invitato i suoi omologhi dell'Ue a non cedere a Vladimir Putin sulle sanzioni contro la Russia, perché "indietreggiare e assecondare le sue richieste non funzionerà, è una trappola". "Il vero obiettivo di Putin è l'impoverimento dell'Europa. Vuole mettere l'opinione pubblica contro i governi in carica, nella speranza di sostituirli con forze radicali più favorevoli alla Russia", ha ammonito in un discorso ai suoi omologhi riuniti a Bruxelles.