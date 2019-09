“SALVINI HA FATTO UNA MINCHIATA E HA REGALATO IL GOVERNO AI COMUNISTI” - ALESSANDRA MUSSOLINI A “LA ZANZARA”: “NON CI POSSO CREDERE, QUALCOSA CI DEVE ESSERE DIETRO, NON È CHE TI SVEGLI AD AGOSTO E FAI UNA CRISI DI GOVERNO. ZINGARETTI E IL PD NON CI POSSONO CREDERE: SONO PASSATI DA PERDENTI AL GOVERNO. SPERANZA ALLA SALUTE? UNO SI DEVE GRATTARE” - “BELLA CIAO MI FA CAGARE. GUALTIERI È INQUIETANTE PERCHÉ SCRIVE SEMPRE SULLE…”

Da “la Zanzara - Radio24”

ALESSANDRA MUSSOLINI matteo salvini deejay al papeete di milano marittima 4

“Io non posso credere a quello che è successo. Qualcosa ci deve essere sotto. Non è possibile che una persona intelligente possa commettere un errore così, non ci credo. Qualcosa ci dev’essere dietro perché non è possibile che tu ad un certo punto ad agosto ti svegli la mattina e fai una crisi di governo, ne dici di tutti i colori contro Di Maio, poi una settimana dopo lo preghi in ginocchio di diventare addirittura premier”.

MATTEO SALVINI ANGURIA

giuseppe conte dario franceschini

Lo dice a La Zanzara su Radio 24 Alessandra Mussolini. “Cioè – aggiunge – Salvini fa una crisi di governo e Mattarella non vede l’ora, lo dico io, eh, di far andare i rossi al governo. Tutta la banda del buco, i comunisti. Tutti quelli che hanno perso vanno al governo di nuovo. Già uno che mette Speranza ministro della Salute, nun se pò senti’. Perché? Uno si deve grattare quando lo sente….”.

alessandra mussolini

roberto speranza

Dice ancora la Mussolini: “Zingaretti non ci può nemmeno credere. Tra di loro ridono, scherzano, si danno pacche sulle spalle. Certo che non ci possono credere, da perdenti sono al governo. E’ stato un errore di valutazione clamoroso, che secondo me nasconde qualcosa che noi non sappiamo”. “Non si può perdere la testa – dice la Mussolini - se vuoi essere un capitano. Ha messo in Italia di nuovo la sinistra al governo. Perché la crisi l’ha fatta lui. Io non me la posso neanche prendere col Pd perché quelli si sono trovati serviti il piatto”.

roberto gualtieri giuseppe conte luigi di maio

“Purtroppo – dice ancora – questa è la vita parlamentare, è legittimo per carità…Hanno vinto grazie alla minchiata di Salvini. Questa è la verità. Non è che la gente abbia scelto, non sono andati al governo con il voto…”. Ha sentito il ministro dell’Economia Gualtieri che suona Bella Ciao?: “Io lo conosco molto bene perché ha fatto 1500 viaggi con me che stava in Europa e praticamente lui scrive solamente, non interagisce con la gente. Lu scrive solamente su delle agendine, so che scrive dalla mattina alla sera, è una cosa un po’ inquietante…Intanto sono usurpatori…ma neanche tanto usurpatori, diciamo che sono riusciti a vincere alla lotteria”. Le piace Bella Ciao?: “Ma voi siete matti. Fa un po’ cagare...”. E’ la canzone della libertà: “Non me ne frega niente. Libertà…di andare al governo senza voti”.

