5 ott 2022 12:13

“SALVINI NON MERITEREBBE DI TORNARE AL VIMINALE: ANDAVA IN GIRO INVECE A BACIARE PROSCIUTTI” - CARLO CALENDA: “DEL TOTOMINISTRI NON PUÒ FREGARMENE DI MENO. ORA TOCCA AL CENTRODESTRA TROVARE LE PERSONE CHE QUEL LAVORO LO SANNO FARE. NOI FAREMO UNA OPPOSIZIONE COSTRUTTIVA - SALVINI È GIÀ STATO NOMINATO AL VIMINALE MA NON C'È MAI ANDATO - MERITO E POLITICA NON HANNO NULLA A CHE FARE TRA LORO”