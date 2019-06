“SALVINI È UN PERICOLO PER LA DEMOCRAZIA. È UN PEZZO DI M****” – A “LA ZANZARA” PARLA DON DE CAPITANI, IL PRETE CHE AVEVA INVITATO A UCCIDERE SALVINI: “ERA UN PARADOSSO. SE LUI GODE PER L’UCCISIONE DI UN LADRO, QUALCUNO PUÒ GODERE PER LA SUA MORTE” – “MARIO GIORDANO MI FA PENA QUANDO LO SENTO. HO VOTATO PD TURANDOMI IL NASO. HO SEMPRE VOTATO LA SINISTRA. UNA VOLTA ANCHE BERTINOTTI”

Da “la Zanzara – Radio24”

don giorgio de capitani 3

“Se spero veramente nella morte di Salvini? Era una cosa paradossale per dire come Salvini sbaglia quando gode che un negoziante uccide una persona, così io sbaglio dicendo che bisogna ammazzare Salvini”. Lei però ha evocato la morte di Salvini, la sua uccisione: “Un paradosso. Sto dicendo che il mio ragionamento è sbagliato, così lui capirà che il suo è sbagliato. Salvini mette sempre quei suoi post dicendo che hanno fatto bene ad ammazzare il ladro, dai...”.

matteo salvini commenta la vittoria della lega alle europee da via bellerio 13

Così Don Giorgio De Capitani a La Zanzara su Radio 24 cerca di spiegare quello che ha detto nei giorni scorsi (“Salvini è un ladro, uccidiamolo…”): “Salvini è un pericolo per la democrazia. L’ho definito più volte un pezzo di merda. Ma non ho detto di farlo fuori perché via Salvini ne arriverà un altro che è peggio. Il problema è il popolo, chi lo vota ragiona con la pancia. Quando lui dice che bisogna difendersi anche ammazzando il ladro, io allora dico bisogna che anch’io mi difenda ammazzando te che considero un ladro di democrazia. Ma è un puro ragionamento, cavoli, ci rendiamo conto ad un certo punto che siamo in mezzo ad una massa di cretini che non sanno neppure leggere tra le righe di chi si esprime?”.

don giorgio de capitani 1

“Giordano – dice – mi fa pena quando lo sento, per l’amor del cielo. Scrive su quel giornalucolo che si chiama La Verità…”. Poi attacca uno dei conduttori della Zanzara che lo critica: “Io vanitoso? Ma va a cagare, dai. Io dico quello che mi pare e piace, capito? Non devi essere tu a farmi tacere… coglione, coglione, smettila. Tu non devi imporre niente a nessuno, tu devi lasciare libero ciascuno di dire quello che crede…. Ma vai a cagare…la libertà d’espressione è una cosa sacra….”.

SALVINI MANGIA LA NUTELLA

Ma non hai paura di essere cacciato dalla Chiesa?: “Ma quale vescovo? Pensate che mi lasci intimorire da ste robe qua? Scherzate? Perderei fra le altre cose anche la pensione? E chi se ne frega…”. Cosa ha votato?: “Ho votato Pd turandomi il naso, ho sempre votato la sinistra. Il male minore. Una volta pure Bertinotti…”.

don giorgio de capitani 2 matteo salvini commenta la vittoria della lega alle europee da via bellerio 9 don giorgio de capitani 4 matteo salvini commenta la vittoria della lega alle europee da via bellerio 10 don giorgio de capitani 5 don giorgio de capitani 7 don giorgio de capitani 6 don giorgio de capitani 8