7 apr 2019 19:25

“SALVINI SA CHE LA LEADER DI AFD È LESBICA E CRESCE DUE FIGLI?” – LUXURIA ANCORA NON HA DIGERITO LA PRESENZA DI SALVINI AL CONGRESSO DELLE FAMIGLIE DI VERONA E PUNZECCHIA IL “CAPITONE” SULL’ALLEATA TEDESCA: “ALICE WEIDEL HA UNA COMPAGNA E HA DETTO CHE FAMIGLIA È DOVE CI SONO DEI BAMBINI” – “SI PUÒ FAR FINTA DI NULLA SOLO PER INCASSARE VOTI ALLE EUROPEE CON ALLEANZE CON PARTITI DI ESTREMA DESTRA?”