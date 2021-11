5 nov 2021 09:04

“SAREBBE BENE FARE QUELLO CHE DICE GIORGETTI” - IL GIORNO DOPO LA TREGUA ARMATA TRA SALVINI E IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, ARRIVA BOBO MARONI CHE TANTO PER CAMBIARE MENA SUL “CAPITONE”: “MI SEMBRA CE DIA TROPPO POCO ASCOLTO A QUELLI CHE NON LA PENSANO COME LUI” - “OCCORRE CHE LA LEGA ADERISCA AL PPE. CONVERREBBE ANCHE A SALVINI, CHE POTREBBE PRENERE IL POSTO DI BERLUSCONI LASCIANDO A GIORGIA MELONI IL RUOLO DELLA DESTRA. GIORGETTI RESTERÀ DENTRO LA LEGA ANCHE SE CONTROVOGLIA”