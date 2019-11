15 nov 2019 19:20

“SAREI VENUTO ANCHE A NUOTO. NON POSSO DIRLO PERCHÉ NON È IL CASO MA…” - MENTRE VENEZIA AFFONDA LUCA ZAIA È ANDATO AL PALADOZZA DI BOLOGNA A FARE CAMPAGNA ELETTORALE PER LA BORGONZONI. E I GRILLINI ATTACCANO: “È UNO SCHIFO ASSOLUTO. APRITE GLI OCCHI, APRITELI BENE ORA, PERCHÉ POI SARÀ TROPPO TARDI”