“NELLA SCATOLETTA DI TONNO CI ABBIAMO TROVATO LA PIOVRA” - PENSAVATE CHE IL VOTO SU ROUSSEAU AVESSE SANCITO LA PACE DENTRO AL M5S? VI SBAGLIAVATE - DEBORA BILLI, FEDELISSIMA DI GIANROBERTO CASALEGGIO, ANNUNCIA DU FACEBOOK L’ADDIO AL MOVIMENTO: “MI ALLINEO A TANTI ALTRI AMICI. L’OBBROBRIO CONSUMATO NEL PALAZZO HA SUPERATO IN NEFANDEZZA IL GOLPE DEL 2011. È STATA LA STRAGE DEI CASALEGGINI…” - QUANDO SI AUGURAVA LA MORTE DI NAPOLITANO

Jacopo Iacoboni per “la Stampa”

debora billi 4

«Il M5S oggi governa col Pd. Nella scatoletta di tonno ci abbiamo trovato la piovra, ed è stato più facile lasciarci abbracciare che combatterla». Una del gruppo dei casaleggesi, Debora Billi, viene allo scoperto e annuncia: lascio il M5S. Stiamo facendo tutto l' opposto di quello che Casaleggio ci aveva insegnato.

debora billi augura la morte a napolitano

Molti dei casaleggesi (a partire da Pietro Dettori) non hanno tradito la lezione del loro maestro, Gianroberto Casaleggio. E va riconosciuto; che si sia o meno d' accordo con loro, o coi loro avversari (i grillini-contiani-casaliniani), o con nessuno dei due fronti.

beppe grillo con gianroberto e davide casaleggio

Billi fino al 2018 è stata per cinque anni la responsabile della comunicazione web nello staff M5S, in larga parte selezionato direttamente dal fondatore, il manager milanese. È stata un personaggio le cui azioni avevano un peso, una donna anche molto discussa, per alcune sue uscite, ma non ha agito per tornaconto personale: «Oggi mi allineo a tanti altri amici e dico addio al Movimento. L' obbrobrio che si è consumato nel Palazzo ha superato in nefandezza il golpe del 2011, e la mano che ha riconsegnato il mio Paese ai carnefici della Grecia stavolta porta il nome di Movimento. Ho dato il mio ultimo Oxi (no) a Rousseau».

davide casaleggio ai funerali del padre gianroberto

giuseppe conte stringe la mano a luigi di maio

Il suo racconto è un momento di verità sul mare di trasformisti in cui annega il Movimento: «Ho partecipato a cerchi magici, a vertici, ho vissuto momenti storici per il Movimento. Ho scritto decine di post per il blog di Beppe, alcuni dei quali finiti sulle prime pagine. Ho fatto campagne web e social, nel periodo dell' assai discusso divieto tv, che hanno coinvolto e trascinato l' intero Movimento. Esisteva ancora a quell' epoca il Movimento, sapete?».

debora billi davide casaleggio luigi di maio

Non nasconde neanche, Billi, i punti più attaccabili del suo curriculum, addirittura rivendica «la campagna di Luigi sui "taxi del mare" è stata un' idea mia, e ha aperto gli occhi al Paese sui trafficanti di uomini». O come quando scrisse un orribile tweet notturno (girato a valanga nella propaganda M5S) contro Giorgio Napolitano: «Gianroberto mi disse "Chiudi tutto per 48 ore, e passerà". Un ottimo consiglio».

fico grillo di maio

Spiega che la lunga guerra nel M5S è iniziata da lontano, dalla morte del fondatore: so che Gianroberto mi ha difeso fino in fondo. Adesso è il passato, «come è passato Gianroberto: era malato, aveva i giorni contati, e fu così che nel m5s partì la prima Foresta dei Pugnali Volanti. In quella guerra sanguinosa e tutta interna, tanti furono i morti lasciati a terra. In primis i meetup, quelli litigiosi ma anche quelli "scomodi"; poi singoli attivisti, scomunicati di botto; e poi la gente nel Palazzo, dai parlamentari agli umili lavoratori della vigna m5s come ero io o Messora». Sui giorni finali, dell' accordo Conte-Casalino Grillo con Franceschini e Zingaretti, riassume: «È stata la strage dei casaleggini, di cui quello che avete visto nei giorni scorsi è stato solo l' atto finale».

gianroberto casaleggio luca telese luigi di maio david parenzo

Vincono «alcune mezze figure di capacità nulle, e qualche arrampicatore che ha poi fatto carriera spinto da chissà chi». I parlamentari? «Ho visto moltissimi di loro fare appelli per il governo con il Pd: sì, sei su scherzi a parte. Addio M5s, torno ad essere libera. Non devo più fedeltà a nessuno: Gianroberto è morto, ma mi piace pensare che avrebbe approvato».

