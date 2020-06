“LA SCUOLA CON IL PLEXIGLASS? UNA SPECIE DI CAMPO DI CONCENTRAMENTO” – MASSIMILIANO FUKSAS CADE DALLA NUVOLA: “NON MI HA CHIAMATO NESSUNO PER GLI STATI GENERALI. MA CI ANDREI ANCHE A NUOTO SE…” – “L’APP IMMUNI NON L’HO SCARICATA. SONO PER LA VERA INNOVAZIONE”

Da “Un giorno da Pecora – Radio1”

Io coinvolto dal governo negli 'Stati Generali' per la ripartenza? “Non mi ha chiamato nessuno. Si vede che sono più informati i giornalisti di me. Se accetterei? Non se dovessi far parte di una task force. Ma se ci fosse da fare una riflessione verso l'innovazione, l'urbanistica e l'intelligenza artificiale, ci andrei anche a nuoto...” A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è l'archistar Massimiliano Fuksas, che oggi è intervenuto nella trasmissione condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

Cosa ne pensa della proposta della ministra Azzolina di utilizzare il plexiglass anche tra i banchi di scuola? “Bisogna riaprire la scuola, in Francia hanno avuto il coraggio di riaprire ora, dobbiamo farlo anche noi, facendo dei controlli con gli strumenti adatti. Non bisogna far diventare la scuola una specie di campo di concentramento". Lei ha scaricato la app Immuni? "No, non l'ho scaricata. Io sono per vera innovazione: ad esempio dotare i ragazzi di pc e programmi per farli entrare, tutti, nell'era digital", ha spiegato Fuksas a Rai Radio1.

