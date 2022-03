“SE PUTIN NON VIENE FERMATO ORA, CI SARÀ UNA PROSSIMA VOLTA E SARÀ NELLA NATO, CON UNA MINACCIA NUCLEARE SENZA PRECEDENTI” - LO SCACCHISTA GARRY KASPAROV, GRANDE NEMICO DI “MAD VLAD”, INCITA I RUSSI ALLA RIVOLTA: “OGNI ELEMENTO DELLA SOCIETÀ CHE PUÒ ESERCITARE PRESSIONI DEVE SAPERE CHE DEVE SCEGLIERE TRA LUI E TUTTO IL RESTO. L'IMPENSABILE ORA È POSSIBILE..."

garry kasparov

(ANSA) - "Se Putin non viene fermato ora, non gli viene impedito di distruggere l'Ucraina e commettere un genocidio contro il suo popolo, ci sarà una prossima volta e sarà nella Nato, con una minaccia nucleare senza precedenti.

Ogni elemento della società russa che può esercitare pressioni su Putin deve sapere che deve scegliere tra lui e tutto il resto": è il duro intervento su Twitter di Garry Kasparov, scacchista e attivista russo che lancia l'appello a riportare la Russia di Putin "all'età della pietra tecnologica".

vladimir putin a pesca in siberia 44

"La guerra di Putin contro l'Ucraina è entrata nella sua fase successiva, quella di distruzione e massacro di civili. Fa anche parte della guerra mondiale di Putin, una guerra al mondo civile del diritto internazionale, della democrazia e di qualsiasi minaccia al suo potere, che ha dichiarato da molto tempo - scrive in un post rilanciato da Anonymous - La negazione di questa guerra da parte del mondo libero e decenni di pacificazione hanno permesso a Putin di minacciare e conquistare all'estero, trasformando la Russia in uno stato di polizia.

Putin deve essere fermato perché l'impensabile ora è possibile. Ogni giorno che l'Ucraina subisce dà l'opportunità di comunicare questa catastrofe alle uniche persone che possono davvero fermare Putin, il popolo russo, dagli oligarchi a chi comanda ai manifestanti. Sradica i politici corrotti, gli uomini d'affari e il denaro oscuro che hanno corrotto una generazione". Poi Kasparov lancia un appello alle istituzioni e ai media: "smettete di chiamare Putin 'presidente', è un dittatore, le parole hanno potere"

NEGOZIATO UCRAINA RUSSIA - SECONDO INCONTRO feriti e morti dopo i bombardamenti russi in ucraina 5 VLADIMIR PUTIN convoglio russo bloccato in ucraina 2 convoglio russo bloccato in ucraina 3 garry kasparov judit polgar vladimir putin a pesca in siberia 3 Garry Kasparov contro Deep Blue vladimir putin a pesca in siberia 2 vladimir putin a pesca in siberia vladimir putin cecchino garry kasparov 1 garry kasparov garry kasparov 3