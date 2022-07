DAGOSELEZIONE

Dio@Dio

tweet sulle dimissioni di mario draghi 4

Insomma a ottobre ci saranno le elezioni e il centenario della marcia su Roma. Cosa può andare storto? #crisidigoverno

Mangino Brioches@manginobrioches

Per Forza Italia la colpa è del Pd, per la Lega la colpa è dei 5Stelle, per i 5Stelle la colpa è di Draghi.

#crisidigoverno

Silvia Sciorilli Borrelli@silvia_sb_

E anche oggi non è colpa di nessuno. È stato il fato.

tweet sulle dimissioni di mario draghi 5

Pietro Raffa@pietroraffa

L'unica certezza di questa crisi è che stiamo facendo l'ennesima figura di m***a agli occhi del mondo #crisidigoverno

Marco Rizzo@Marco_Rizzo

Insomma, si va a votare, colpe di qua, mancanze di là, io dico solo che il ‘22 è sempre un ottimo anno per i fascisti.

Lorenzo Pregliasco@lorepregliasco

Tra le immagini surreali di una legislatura surreale, Draghi applaudito in piedi dalla Camera dopo che al Senato, dodici ore fa, 170 senatori della maggioranza non gli hanno votato la fiducia

#crisidigoverno

Cristina BICCERI@CBicceri

Mi hanno chiesto: ma se #M5S non vuole i termovalizzatori, cosa fa generalmente coi rifiuti? Li candida.

#elezioni

Annalisa Cuzzocrea@la_kuzzo

E niente, è sempre la #Lega che prepara il Papeete #crisidigoverno

Giuseppe Candela@GiusCandela

Ci sono programmi e conduttori che sono stati scelti qualche mese fa da un direttore.

Poi ci sono state le nomine e quindi debutteranno con un nuovo direttore.

A ottobre post voto nuovi vertici e quindi rischio chiusure per titoli flop con nuovi dirigenti.

Praticamente un circo.

giovanni mercadante @giuvannuzzo

Il lato positivo della #crisidigoverno: Brunetta, Bonetti, Gelmini Franceschini e Di Maio non saranno più ministri.

Mattia Guidi@matguidi

Un minuto di silenzio per Luigi Di Maio, che ha fatto una scissione improvvisata per mettere al sicuro il governo che è caduto un mese dopo.

#crisidigoverno

francesco bei@francescobei

Forza Italia si accuccia dietro Salvini e provoca la caduta di #Draghi.

Potevano scegliere tra il disonore e la guerra.

Hanno scelto il disonore e avranno Meloni come leader

Luca Bottura@bravimabasta

Brunetta lascia Forza Italia. Un gigante. #21luglio

#crisigoverno

Il Grande Flagello@grande_flagello

Facciamo così: chi è rimasto in Forza Italia?

#Gelmini #Brunetta #crisidigoverno

Il Sorfista@IlSorfista

#Draghi può piacere o meno. Resta comunque un gigante in una stanza di nani.

Annalisa Cuzzocrea@la_kuzzo

È tutta una gara a togliere le impronte digitali dalla crisi da parte di chi l’ha provocata. Sì, anche Forza Italia #crisidigoverno

Roberto Tallei@RobTallei

Per i prossimi due mesi questi diranno che la #crisidigoverno è stata colpa di quelli e quelli diranno che è stata colpa di questi.

Marco Frittella@mfrittella

Il fallimento totale e definitivo della classe politica post prima Repubblica. Ora solo macerie. #Draghi

Luca Bottura@bravimabasta

Se questi deputati vi sembrano sgrammaticati, inadatti, incongrui, paraculi, venduti, ricordatevi una cosa sola: li abbiamo votati noi.

#20luglio #crisidigoverno #draghi

Luca Bottura@bravimabasta

Draghi che rilegge il discorso col tono di "Ma allora non avete capito, cazzo" è un momento spettacolare #crisidigoverno #draghi

Ilario Piagnerelli@ilario82

Avevamo una Ferrari, abbiamo preferito il calesse. #crisidigoverno

Matteo Alboni (a.k.a. reese)@reese_86

Nessuno mi toglierà mai dalla testa che dalla #Russia qualcuno abbia caldamente consigliato ad alcuni partiti di far fare questa fine al #GovernoDraghi. E loro abbiano accettato felici perché prostrati e ricattabili.

Lo schifo.

#Conte #Draghi #Salvini #crisidigoverno #Lega #M5S

Il Grande Flagello@grande_flagello

Ciampolillo in meno di 5 minuti ha tirato fuori il vaccino coperto da segreto militare, il vAIrus, la mascherina anti-polvere, i condizionatori, la carne nei piatti, il lago di Lugano, Wimbledon e Djokovic. Vorrei capire cosa aspettano Netflix e Prime Video. #crisidigoverno

MaurizioAlba@MaurizioAlba

Intanto la Cristoforetti ha chiesto di rimanere in orbita un po' di più pur di non tornare.

#crisidigoverno #maratonamentana #Draghi

Tommaso Labate@Tommasolabate

Con le #dimissioni di Draghi inizia la campagna elettorale.

Negli ultimi 20 anni, la coalizione che secondo i sondaggi doveva stravincere poi ha

1) vinto malissimo (csx, 2006)

2) effettivamente vinto (cdx, 2008)

3) non vinto (csx, 2013)

4) il caos che ha portato a oggi (2018).

Il Grande Flagello@grande_flagello

Siete pronti alla più grande tempesta estiva di stronzate urlate? Inizia la campagna elettorale 2022! #crisidigoverno

