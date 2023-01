“SE È "SCIOCCO" AIUTARE UNA NAZIONE AGGREDITA, ALLORA LO SONO” – CROSETTO NON SE LA TIENE E REPLICA A MEDVEDEV CHE LO AVEVA DEFINITO “UNO SCIOCCO RARO”: “MEDVEDEV PENSI PIUTTOSTO A METTER FINE ALLA GUERRA. I RUSSI SI SEDESSERO AL TAVOLO DELLA PACE. SOLO IN QUESTO MODO, E IMMEDIATAMENTE, CESSEREBBE TUTTO. SIA LA GUERRA SIA GLI AIUTI MILITARI DELL’ITALIA E DEGLI ALTRI PAESI” – SMENTITO L’ACCORDO CON I FRANCESI PER INVIARE 700 MISSI ALL’UCRAINA…

Difesa, nessun contratto con Francia su forniture militari

In merito a notizie circolate su alcuni media francesi, la Difesa precisa che «si tratta di notizie prive di fondamento e che, nel corso dell’incontro tra il ministro della Difesa Italiano e il suo omologo francese, non è stato firmato, discusso e nemmeno accennato ad alcun contratto in materia di forniture militari», si legge in un comunicato del ministero. Il riferimento è all’acquisto congiunto di 700 missili Aster-30 per il sistema di difesa aerea Samp-T, da destinare all’Ucraina, riportato dal quotidiano francese l’Opinion.

«Come comunicato nel pomeriggio di ieri tra i Ministri della Difesa italiano e francese sono stati trattati argomenti riguardanti gli scenari geo-strategici e i possibili futuri sviluppi della crisi ucraina, del fianco Est e Sud dell’Alleanza, sulla sicurezza del Mediterraneo allargato, incluso il nord Africa e il centro Africa.

Pertanto le Informazioni contenute nell’articolo sono del tutto non accurate e false. I media francesi hanno inoltre riportato capziosamente e in maniera fuorviante la notizia di una commessa approvata con decreto, nel 2021, da un altro Governo, dopo tutti i passaggi parlamentari necessari. Il contratto finale è stato firmato a fine dicembre 2022 dal Direttore dell’Occar (Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti)», conclude la nota.

Crosetto replica a Medvedev: «Se aiutare è da sciocchi, allora lo sono»

«Se è "sciocco" aiutare una nazione aggredita a difendere la sua esistenza, allora lo sono. Lo avrei fatto anche a parti invertite. Medvedev pensi piuttosto a metter fine alla guerra ». Così il ministro della Difesa Guido Cosetto replica su Twitter all'attacco del vicepresidente del consiglio di sicurezza russo Dimitri Medvedev.

«Se i russi non cercassero una vittoria totale, ma solo la fine delle ostilità e il ripristino della legalità internazionale, che sono l’unico obiettivo del Governo italiano e della mia azione di ministro, basterebbe che mettessero fine alle ostilità e si sedessero al tavolo della pace.

Solo in questo modo, e immediatamente, cesserebbe tutto. Sia la guerra sia gli aiuti militari dell’Italia e degli altri Paesi che stanno soltanto aiutando uno Stato aggredito a difendersi da uno Stato aggressore».

Sono queste le parole del ministro della Difesa Guido Crosetto per commentare l’affermazione del vice presidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitri Medvedev, il quale ha dato dello «sciocco» a Crosetto per la scelta di inviare armi in Ucraina.

