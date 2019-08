“SE VUOI IL CAMBIAMENTO NON PUOI GOVERNARE CON IL PD” - SALVINI HA COMINCIATO A FARE IL LEADER DELL’OPPOSIZIONE: “INORRIDISCO ALL’IDEA CHE QUALCUNO VOGLIA RIMONTARE PER LE POLTRONE QUELLO CHE ABBIAMO SMONTATO FATICOSAMENTE IN UN ANNO. È IL CLASSICO RIBALTONE ALL’ITALIA. LA VIA MAESTRA È IL VOTO” - “PRIMA O POI IL GIUDIZIO DEL POPOLO ARRIVA. NON SIAMO NATI PER OCCUPARE POLTRONE SENZA IDEALI. IL RIBALTONE ERA PRONTO DA TEMPO. SE IL M5S SI SCOPRE COSTOLA DEL PD, BASTAVA CHE LO DICESSE PRIMA” – VIDEO

Roma, 26 ago. (LaPresse) - "Inorridisco all'idea che qualcuno voglia rimontare per le poltrone quello che abbiamo faticosamente smontato in un anno". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa al Senato.

"Questa vicenda è una partita delle poltrone, ad oggi è chiaro", ha aggiunto.

Roma, 26 ago. (LaPresse) - "Questo è il classico ribaltone all'italiana". Così Matteo Salvini, vicepremier uscente, in conferenza stampa in Senato commentando l'accordo quasi chiuso tra M5S e Pd.

Roma, 26 ago. (LaPresse) - "La via maestra è il voto. Che qualcuno stia scegliendo al posto degli italiani nel chiuso dei palazzi non è volontà della Lega". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa al Senato.

Roma, 26 ago. (LaPresse) - "Se uno vuole il cambiamento non può governare con il Partito democratico". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa al Senato.

Roma, 26 ago. (LaPresse) - "Siamo pronti e continuiamo a essere pronti in caso di elezioni e siamo pronti ad una manovra economica epocale, chi ha paura del voto non ha la coscienza pulita". Così Matteo Salvini, vicepremier uscente, in conferenza stampa in Senato commentando l'accordo quasi chiuso tra M5S e Pd.

Roma, 26 ago. (LaPresse) - "Prima o poi il giudizio del popolo arriva. Se fai accordi contro-natura per salvare la poltrona, alla fine a casa ci vai". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa al Senato.

Roma, 26 ago. (LaPresse) - "Non siamo nati per occupare poltrone senza ideali. Spero che qualcuno non stia svendendo i propri ideali per le poltrone. Per noi gli ideali vengono prima delle poltrone, il cuore prima del calcolo matematico e spartitorio". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa al Senato.



Roma, 26 ago. (LaPresse) - "Uno può scappare dal voto nazionale, ma non può scappare dal fatto che le Regioni vanno al voto tra pochi mesi". E se ci saranno intese tra i dem e i pentastellati in ambito locale, "se il M5S si scopre costola del Pd, bastava che lo dicesse prima". Così Matteo Salvini in conferenza stampa al Senato.

