“SECONDO VOI MI METTO D'ACCORDO CON I MANIFESTANTI DI ULTIMA GENERAZIONE?” – IL SINDACO DI FIRENZE, DARIO NARDELLA, SMONTA LA TEORIA DELLA MESSA IN SCENA IN FAVOR DI TELECAMERA DEL SUO PLACCAGGIO DEI “GRETINI” CHE HANNO IMBRATTATO PALAZZO VECCHIO CON DELLA VERNICE: “SONO TUTTI BRAVI IL GIORNO DOPO. HO LETTO DI TUTTO, PERSINO DETTAGLI SU COME ERO VESTITO. IO CREDO DI AVER FATTO UNA COSA DA CITTADINO” - LA STILETTATA A TOMASO MONTANARI: "DI LAVORO FA POLEMICA CON ME..."

Il placcaggio di Dario Nardella pic.twitter.com/CUZx8RGAWd — David Allegranti (@davidallegranti) March 17, 2023

Estratto dell’articolo di Sara Menafra per www.open.online

DARIO NARDELLA PLACCA UN GRETINO A PALAZZO VECCHIO - MEME BY OSHO

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha fatto tante scommesse politiche nel corso della sua carriera ma certo non si aspettava che proprio un episodio casuale gli regalasse una popolarità praticamente planetaria.

Quando lo rintracciamo al telefono racconta che è ancora preso dal rispondere a messaggi da tutto il mondo, in seguito al placcaggio di un attivista di Ultima Generazione che aveva spruzzato di vernice la sede del Comune, Palazzo Vecchio (oggi il danno è stato quantificato in 30mila euro). […]

TWEET SU DARIO NARDELLA CHE RIPULISCE PALAZZO VECCHIO

Lei lo sa che qualcuno dice che era tutto preparato e che la sua reazione è stata troppo pronta?

«Secondo lei mi metto d’accordo coi manifestanti di Ultima Generazione? Devo rispondere? Siamo seri… Piuttosto è vero che è stata una coincidenza che anche a volerla preparare non sarebbe stata così, ed è stata utilissima la presenza dei restauratori con me proprio in quel momento. Eravamo lì a fare un sopralluogo per piazza della Signoria e grazie a loro disponevamo di una idropulitrice e degli attrezzi per poter intervenire immediatamente sulla sulla facciata.

Da quello che poi hanno detto i tecnici è stato fondamentale perché la facciata di Palazzo Vecchio è fatta con una pietra del 300 estremamente porosa e avrebbe assorbito una parte consistente di quella vernice. Sarebbe stato molto più costoso, complicato e problematico rimuoverla».

Ma non sono vernici lavabili?

DARIO NARDELLA MEME

«Mi hanno spiegato che il termine lavabile significa poco nel senso che tutto dipende da quale vernice su quale superficie. Ad esempio, un conto è colpire una superficie liscia e dura, un altro pietre porose, in particolare con queste tinture a base acrilica.

E comunque, lavabile o no, non mi sembra comunque una buona giustificazione. Ciò che io trovo sbagliato è il gesto: la cultura, l’arte sono beni preziosi per l’umanità tanto quanto la natura». […]

Tomaso Montanari sul Fatto quotidiano ha scritto che in alcuni casi lei ha autorizzato iniziative di privati che usavano il patrimonio urbanistico di Firenze esponendolo a rischi altrettanto elevati.

«Montanari di lavoro fa polemica con me. Io trovo che questa sua notazione non centri proprio niente con quello che è accaduto».

dario nardella pulisce palazzo vecchio meme by hipdem 4

Le azioni che possono deturpare il patrimonio storico sono moltisssime, pensiamo solo all’impatto dei turisti….

«A me pare un modo per discutere di altro. Se guardiamo ai fatti, Firenze è la città che spende più soldi pubblici nella cultura dedicata ai propri cittadini, 119 € ciascuno. Non è un gesto concreto di attenzione alla cultura questo? Secondo me sì, molto. […] ».

In effetti non saprei, ma è il sindaco a doversi occupare dei reati? Potevate persino farvi male cadendo… non è meglio che intervenga chi di dovere, magari sollecitato da lei?

«Ha ragione ma sono tutti bravi il giorno dopo. Ho letto di tutto, persino dettagli su come ero vestito. Guardi, io credo di aver fatto una cosa da cittadino, in quel momento ho visto la casa della mia comunità sotto attacco, un simbolo per tutti noi e patrimonio universale, e ho fatto quello che mi sono sentito di fare con il cuore, non potevo stare a guardare. In quei momenti non hai il tempo di ragionare, senti solo il pericolo per qualcosa che ti appartiene. […]

tomaso montanari

DARIO NARDELLA COME MICHAEL DOUGLAS IN UN GIORNO DI ORDINARIA FOLLIA - MEME meme su dario nardella che blocca un gretino a palazzo vecchio 3 meme su dario nardella che blocca un gretino a palazzo vecchio 4 dario nardella meme LO SCATTO DI DARIO NARDELLA dario nardella ripulisce palazzo vecchio LO SCATTO DI DARIO NARDELLA dario nardella meme 4 dario nardella ferma un ragazzo di ultima generazione dario nardella ferma un ragazzo di ultima generazione 1 dario nardella pulisce palazzo vecchio dario nardella meme 1 dario nardella - meme by hipdem 2