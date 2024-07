4 lug 2024 10:24

“SENZA UN'AREA MODERATA NEL CENTROSINISTRA NON SI VINCE” - PIERFERDINANDO CASINI: “LA DESISTENZA IN FRANCIA È OBBLIGATORIA. MA NON PRENDEREI IL FRONTE A MODELLO PER L'ITALIA: SIGNIFICHEREBBE CONSEGNARE IL PAESE ALLA MELONI PER ALTRI DIECI ANNI. L'ERRORE DA NON FARE È PENSARE CHE CON LA DISCRIMINANTE IDEOLOGICA SI VINCANO LE ELEZIONI. C'È UN'AMPIA FETTA DI ANTIFASCISTI CHE HA VOTATO PER MELONI ALLE ULTIME ELEZIONI. PIÙ SI VA IN PERIFERIA PIÙ I CETI POPOLARI VOTANO PER I SOVRANISTI PERCHÉ SI SENTONO ABBANDONATI. NON LI RICONQUISTI CON L'ANTIFASCISMO - E’ SIGNIFICATIVA L'USCITA DI MARINA BERLUSCONI SUI DIRITTI: HA CAPITO CHE SI VINCE CON LA PLURALITA’”