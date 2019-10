“SENZA LE NOSTRE PROPOSTE NON ESISTE LA MANOVRA” - DI MAIO PUNTA I PIEDI CONTRO CONTE: “NON C'È NESSUN ULTIMATUM. BISOGNA FARE IN MODO CHE IN QUESTO GOVERNO CI SIA MENO NERVOSISMO, MENO PRESE DI POSIZIONE DURE…CHI EVADE PIÙ DI 100 MILA EURO ALL'ANNO VERRÀ PUNITO SERIAMENTE CON IL CARCERE E BISOGNA CONFISCARGLI PIÙ DI QUANTO HA EVASO. MULTE AI COMMERCIANTI CHE NON UTILIZZANO IL POS MA GLI ABBATTIAMO I COSTI DEL POS. E POI LE PARTITE IVA DEVONO CONTINUARE A PAGARE SOLO IL 15% DI TASSE”

DI MAIO, SENZA M5S NON ESISTE IL GOVERNO

(ANSA) - "I toni 'o si fa così o si va a casa' fanno del male al Paese, fanno del male al governo: in politica si ascolta la prima forza politica che è il M5s, perché se va a casa il M5s è difficile che possa esistere ancora una coalizione di governo". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio arrivando a Matera per Expo 2020 rispondendo a chi gli chiedeva delle parole del premier Conte di ieri. "I toni di queste ore mi meravigliano, ci sorprendono e ci addolorano", ha spiegato Di Maio riferendosi alle parole di ieri del premier Giuseppe Conte che invitava a "fare squadra o a uscire dal governo". Il ministro degli Esteri, insieme al collega Lorenzo Fioramonti e all'omologo degli Emirati arabi uniti Abdullah bin Zayed al Nahyan, partecipa a Matera alla presentazione del Padiglione italiano all'Expo 2020 che si aprirà tra un anno a Dubai.

DI MAIO, NESSUN ULTIMATUM, MENO NERVOSISMO NEL GOVERNO

(ANSA) - "Non c'è nessun ultimatum contro un ultimatum. Io credo soltanto che bisogna fare in modo che in questo governo ci sia meno nervosismo, meno prese di posizione dure e mettere al centro le persone e non le proprie opinioni". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Matera per Expo 2020, in merito alle parole del premier Giuseppe Conte.

DI MAIO, SENZA NOSTRE PROPOSTE NON ESISTE LA MANOVRA

(ANSA) - "Prima di tutto sono soddisfatto che domani finalmente si riunisce questo vertice di maggioranza che stavamo chiedendo da un po', un vertice di governo che deve servire a mettere nella legge di bilancio tre proposte che per noi sono imprescindibili: o si fanno o non esiste ancora la manovra". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Matera per Expo 2020.

Di Maio ha quindi riepilogato le tre proposte del M5S considerate "imprescindibili": "La prima è il carcere agli evasori e la confisca per sproporzione ai grandi evasori significa che chi evade più di 100 mila euro all'anno verrà punito seriamente con il carcere e bisogna confiscargli più di quanto ha evaso", ha detto il ministro. "Secondo punto: per me - ha proseguito - vanno bene le multe ai commercianti che non utilizzano il pos, ma se gli abbattiamo i costi del pos, i costi delle carte, perché altrimenti rischiamo di trovarci in una situazione in cui introduciamo una nuova tassa per i commercianti, non una multa". "E poi il terzo puto per noi importante è che le partite Iva continuino a pagare solo il 15% di tasse, cosa che non è così, in questa manovra gli si alzano le tasse", ha concluso.