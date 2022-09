20 set 2022 08:08

JOE BIDEN HENRY KISSINGER Kissinger a Ny loda coraggio e visione Draghi (ANSA) - "Ho sempre avuto fiducia in Mario Draghi e nella sua straordinaria capacità di analisi intellettuale. E' stato chiamato ad assumere ruoli complicati, varie posizioni di responsabilità, come presidente della Bce e come primo ministro in un momento difficile, ma ha sempre dimostrato capacità, coraggio e visione, analizzando le questioni che gli si ponevano con il giusto approccio": lo ha detto l'ex Segretario di Stato Usa Henry Kissinger nella 'laudatio' del premio `World Statesman Awardï al premier Mario Draghi a New York. "Il suo coraggio e la sua visione faranno si' che restera' con noi a lungo", ha aggiunto, mentre Draghi faceva con la mano il gesto di frenare. HENRY KISSINGER XI JINPING Kissinger, dialogo Usa-Cina contro rischio escalation (ANSA) - Henry Kissinger ha messo in guardia sul rischio di "escalation e incidenti" tra Usa e Cina auspicando quindi la necessita' che le due potenze dialoghino tra loro, e "non solo per i problemi immediati": il 99/enne ex Segretario di Stato statunitense ha lanciato il monito durante la 'laudatio' del premio `World Statesman Award" al premier Mario Draghi a New York.