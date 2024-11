“SERVONO VOLTI NUOVI” - PIER SILVIO BERLUSCONI, SU CONSIGLIO DI CONFALONIERI, ORDINA LO SVECCHIAMENTO DEGLI ESPONENTI DI FORZA ITALIA DA MANDARE NEI TALK SHOW - IL RICAMBIO GENERAZIONALE DEL PARTITO PARTE DALLA TV; TRA I NOMI IN RAMPA DI LANCIO CI SONO IL CONSIGLIERE REGIONALE LIGURE CARLO BAGNASCO, IL DEPUTATO STEFANO BENIGNI (AMICO DI MARTA FASCINA E DA LEI SPONSORIZZATO) E FEDERICO BENASSATI...

fedele confalonieri con marina e pier silvio berlusconi

Estratto dell’articolo di Antonio Fraschilla per “la Repubblica”

Prima i mugugni di Fedele Confalonieri, che […] si è lasciato sfuggire qualche lamentela su Forza Italia e i dirigenti azzurri che vanno in televisione: “Sempre i soliti, volti vecchi e senza carisma: ci vogliono giovani”. Poi nei giorni scorsi, […] l’intervento di Pier Silvio Berlusconi che ha chiamato i capi informazione di Mediaset chiedendo loro di invitare in tv alcune giovani leve azzurre.

Carlo Bagnasco

Un intervento che ha colpito non solo Mediaset ma anche Forza Italia per un semplice motivo: “Ha fatto esattamente quello che faceva il padre quando voleva rilanciare l’immagine del partito in momenti chiave […] e questo dimostra la voglia di Pier Silvio di stare vicino al partito […]”.

Anche a costo di andare in contrasto con la sorella Marina, che non vorrebbe un intervento diretto in politica del fratello: ma Pier Silvio e “lo zio” Confalonieri, come lo chiamano a casa Berlusconi, non mollano la presa su Forza Italia guardando al 2027, alle prossime Politiche.

STEFANO BENIGNI SILVIO BERLUSCONI

Di certo c’è che nei giorni scorsi Pier Silvio ai suoi di Mediaset ha fatto il nome di Carlo Bagnasco: sindaco di Rapallo, appena eletto consigliere regionale, figlio del deputato e grande amico di famiglia Roberto Bagasco. È lui uno dei volti su quali Pier Silvio vorrebbe puntare per rilanciare il partito, al Nord soprattutto, parlando di temi cari alle imprese e alle partita Iva di un’area del paese dove Forza Italia arranca.

Non a caso padre e figlio Bagnasco sono stati già contattati in questi giorni dai dirigenti informazione Mediaset. Altro volto tra i giovani che Pier Silvio vorrebbe di più in tv è quello del deputato Stefano Benigni, grande amico di Marta Fascina, capello sempre curato e senza barba esattamente come piace ai Berlusconi. Qui il suggerimento a Pier Silvio […] è arrivato dalla stessa Fascina […]

Carlo Bagnasco

Tra i nomi in Mediaset che girano […] c’è anche quello di Federico Benassati, altro volto tipico della filiera berlusconiana: importante che sia sempre in giacca e senza barba e che parli bene con una intonazione milanese. Il giovane consigliere comunale ha queste caratteristiche e la sua resa in video sarebbe stata gradita.

Federico Benassati

La linea comunque che Pier Silvio ha ribadito a Mediaset, ma anche al partito, è quella di avviare davvero un rinnovamento di immagine in pieno raccordo con il segretario Antonio Tajani […]