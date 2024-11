14 nov 2024 08:09

“SIAMO DISGUSTATI DALLA SCELTA DI TRUMP” - ALCUNI REPUBBLICANI MUGUGNANO PER LA NOMINA DEL CONTROVERSO MATT GAETZ A CAPO DEL DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA - GAETZ E’ STATO OGGETTO DI UN'INDAGINE, POI ARCHIVIATA PER "SCARSA AFFIDABILITÀ DEI TESTIMONI", PER RAPPORTI SESSUALI A PAGAMENTO CON VARIE DONNE E CON MINORENNI, PER L'ASSUNZIONE DI DROGHE E PER AVER RICEVUTO REGALI IN CAMBIO DI FAVORI - DALLO SCORSO GIUGNO È SOTTO ESAME DELLA COMMISSIONE ETICA DELLA CAMERA - TY COBB, EX AVVOCATO DELL'AMMINISTRAZIONE TRUMP, CI VA GIU’ DURO: “E’ UN VAFFANCULO ALL’AMERICA” - ESULTA MUSK: “LA SCURE DELLA GIUSTIZIA STA ARRIVANDO” - TRUMP POTREBBE NOMINARE IL SUO AVVOCATO TODD BLANCHE COME VICE DEL PROCURATORE GENERALE DEGLI STATI UNITI…