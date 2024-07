“SIAMO GOVERNATI DA UN GRUPPO DI GATTARE INFELICI SENZA FIGLI” – SUI SOCIAL RISPUNTA UNA VECCHIA INTERVISTA DI JD VANCE IN CUI IL CANDIDATO VICE DI TRUMP SPERNACCHIA LE DONNE DEMOCRATICHE, HARRIS IN TESTA, CHE NON HANNO FIGLI BIOLOGICI (KAMALA HA DUE FIGLIASTRE) – HILLARY CLINTON SUBITO TWITTA IRONICA: “CHE RAGAZZO NORMALE E CON CUI È FACILE RELAZIONARSI, CHE DI CERTO NON ODIA LE LIBERTÀ DELLE DONNE”. E ANCHE L’ATTRICE JENNIFER ANISTON, CHE HA TENTATO LA FECONDAZIONE ARTIFICIALE, SI INFURIA… - VIDEO

What a normal, relatable guy who certainly doesn't hate women having freedoms. https://t.co/aa9UJaM8CU — Hillary Clinton (@HillaryClinton) July 23, 2024

Estratto da www.corriere.it

JD VANCE E DONALD TRUMP

Pioggia di critiche contro J.D. Vance. Il candidato vice di Donald Trump è finito nella bufera per un'intervista del 2021 su Fox News, tornata virale sui social nelle ultime ore, in cui metteva in dubbio la leadership di Kamala Harris per il fatto che non avesse figli biologici.

Ma le parole del senatore dell'Ohio si traducevano anche in un attacco contro tutta la governance democratica. «Siamo governati dai democratici, un gruppo di gattare senza figli che sono infelici per le loro vite e per le scelte che hanno fatto e quindi vogliono rendere infelice anche il resto del Paese. Qual è il senso di consegnare gli Stati Uniti a persone che non hanno realmente un interesse diretto nell'America?», aveva detto […].

ella emhoff 18

Per poi citare esplicitamente Kamala Harris, la deputata dem Alexandria Ocasio-Cortez e il segretario dei Trasporti, Pete Buttigieg. Quest'ultimo, primo membro del governo statunitense dichiaratamente omosessuale, nel 2021 ha adottato due gemelli insieme al marito Chasten Glezman, un mese prima delle dichiarazioni di J.D. Vance a Tucker Carlson.

La vicepresidente degli Stati Uniti, invece, dal 2014 è sposata con Douglas Emhoff, che ha avuto due figli da una precedente relazione. J.D. Vance ha avuto invece tre figli con la moglie Usha Chilukuri: Ewan (6 anni), Vivek (4 anni) e Mirabel (2 anni).

[…] Le critiche al compagno di corsa di The Donald verso la Casa Bianca non arrivano solo dalla politica, con Hillary Clinton che ha condiviso la clip su X commentando «che ragazzo normale e con cui è facile relazionarsi, che di certo non odia le libertà delle donne». […]

usha e jd vance 8

La star di Friends Jennifer Aniston, che raramente esprime opinioni politiche sui social, ha scritto in una storia su Instagram: «Non posso davvero credere che queste parole vengano da un potenziale vicepresidente degli Stati Uniti. Tutto quello che posso dire è...Mr. Vance, prego che tua figlia abbia la fortuna di avere dei figli un giorno. Spero che non avrà bisogno di ricorrere alla fecondazione in vitro come seconda opzione. Perché stai cercando di portarle via anche questo».

[…] Aniston ha […] provato a rimanere incinta (non riuscendoci) con la fecondazione assistita. J.D. Vance più volte si è schierato contro tale pratica. […]

ella emhoff 9 Ella Emhoff Kamala Harris ella emhoff 19 KAMALA HARRIS - DOUGLAS EMHOFF jd vance parla della madre kimberly alla convention repubblicana 9 usha e jd vance 7 usha e jd vance 9 donald, melania, ivanka trump jared kushner jd e usha vance DONALD TRUMP JD VANCE