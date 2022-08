10 ago 2022 15:53

“SICURAMENTE GIORGIA MELONI NON SI FARÀ IMPORRE NOMI, LA SCELTA VA CONDIVISA” – IGNAZIO LA RUSSA, PLENIPOTENZIARIO DELLA “DUCETTA” PER LA SICILIA, STRONCA OGNI IPOTESI DI ACCORDO TRA LEGA E FORZA ITALIA PER I CANDIDATI ALLE REGIONALI: “NON CAPIAMO ANCORA L’OSTILITÀ VERSO MUSUMECI, MA STIAMO LAVORANDO PER L’UNITÀ” – SALVINI E BERLUSCONI VOLEVANO APPARECCHIARSI UNO SCAMBIO, CON LA LEGA CHE SI SAREBBE PRESA PALERMO, IN CAMBIO DEL PIRELLONE CONSEGNATO AGLI AZZURRI…