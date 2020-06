MARIA ELISABETTA CASELLATI SBROCCA AL SENATO

Sbrocca anche Maria Elisabetta Casellati. Incredibile al Senato, dove la seduta chiamata a votare la seconda fiducia sul dl Elezioni, per la mancanza del numero legale della vigilia, si è trasformata subito in bagarre. Dagli scranni più alti dell'emiciclo alcuni senatori lamentavano il fatto di non riuscire a richiamare l'attenzione della presidente di Palazzo Madama a causa delle norme sul distanziamento sociale.

Così la Casellati, in modo molto secco, ha risposto: "Faccio presente che quando uno chiede di parlare, siccome il presidente non ha lo sguardo a trecentosessanta gradi, ho messo davanti a me, proprio per garantire che tutti possano parlare, un assistente parlamentare - premette con voce decisa -. Quindi, quando qualcuno (degli assistenti, ndr) mi segnala, do la parola", taglia corto. A quel punto però un senatore della Lega ha iniziato a riprendere con il cellulare la seduta, senza che gli assistenti segnalassero il gesto, proibito dal regolamento, alla presidenza. E a quel punto la Casellati perde le staffe proprio contro gli assistenti: "Siete qui come pupazzi!". Nervi a fior di pelle.

