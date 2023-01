“LA SINISTRA STA CON LO STATO O CON I TERRORISTI?” – LE PAROLE DI “MINNIE” DONZELLI, COORDINATORE DI FRATELLI D’ITALIA, SU COSPITO SCATENANO LA BAGARRE ALLA CAMERA - "IL 12 GENNAIO 2023 COSPITO INCONTRAVA I PARLAMENTARI SERRACCHIANI, VERINI, LAI E ORLANDO CHE ANDAVANO A INCORAGGIARLO NELLA BATTAGLIA CONTRO IL 41 BIS" – LE OPPOSIZIONI INSORGONO E PRETENDONO LE SCUSE: I LAVORI DELL’AULA SONO STATI SOSPESI…

giovanni donzelli

È finita con la sospensione della seduta la bagarre causata dall’intervento di Giovanni Donzelli. Mentre l’Aula della Camera esaminava la proposta di legge sull’istituzione della commissione Antimafia, il deputato e coordinatore del partito di Fratelli d’Italia ha preso la parola: «Il 12 gennaio 2023 Cospito incontrava i parlamentari Serracchiani, Verini, Lai e Orlando che andavano a incoraggiarlo nella battaglia contro il 41 bis.

Allora voglio sapere se questa sinistra sta dalla parte dello Stato o dei terroristi coi mafiosi. Lo voglio sapere in quest’Aula oggi». L’accusa rivolta ai quattro parlamentari del Partito democratico ha fatto insorgere le opposizioni. Tutte: «Sono sconcertato. Non è consentito che uno si alza la mattina e viene qui a fare il comizio. Non è accettabile», ha detto il deputato di Alleanza verdi e sinistra, Filiberto Zaratti. «Ogni tanto a qualcuno parte la frizione, può capitare», ha dichiarato Roberto Giachetti del Terzo polo, invitando Donzelli a scusarsi.

«Ci sono molte ragioni per le quali potremmo invitare l’onorevole Donzelli a vergognarsi», ha incalzato il vicesegretario del Pd, Peppe Provenzano. «Ne voglio sottolineare due: la prima, che l’intervento che ha appena rivolto e le accuse all’opposizione non c’entravano nulla e la seconda è perché sta sporcando un momento di grande unità che questo parlamento ha il dovere di costruire sui temi della lotta alla mafia, le chiedo presidente di richiamare l’onorevole Donzelli al rispetto della sua funzione». Il Movimento 5 stelle si è unito al coro: «Ammettere un errore e chiedere scusa a volte è una prova di forza», ha affermato Vittoria Baldino. «Manifestiamo la nostra solidarietà ai deputati Pd chiamati in causa», ha aggiunto Benedetto Della Vedova di +Europa. «Ne può uscire solo se chiede scusa. Ha detto una sciocchezza offendendo la memoria di chi ha contrastato con forza la mafia», ha chiosato il leader dei Verdi, Angelo Bonelli.

(...)