“SIRI DEVE DIMETTERSI ALL’ISTANTE” – DOPO UN PERIODO DI SILENZIO, DIBBA È TORNATO ALL’ATTACCO. IERI SU NOTRE DAME, OGGI IL SOTTOSEGRETARIO DELLA LEGA INDAGATO PER CORRUZIONE: “LAVORA NEL MINISTERO PIÙ DELICATO CHE C'È PER VIA DEI LAVORI E DEGLI APPALTI CHE SEGUE” (COSÌ DELICATO CHE ALLA GUIDA HANNO MESSO TONINELLI) – PERCHÉ NON DICE UNA PAROLA SUI GUAI DELLA RAGGI?

armando siri 4

EHI SIRI – IL SOTTOSEGRETARIO AI TRASPORTI DELLA LEGA ARMANDO SIRI, VICINISSIMO A SALVINI, È INDAGATO PER CORRUZIONE: AVREBBE INTASCATO UNA MAZZETTA DA 30MILA EURO PER INTRODURRE NEL DEF UNA NORMA PER FAVORIRE ALCUNI IMPRENDITORI, CHE PERÒ NON È MAI PASSATA

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ehi-siri-ndash-sottosegretario-trasporti-lega-armando-siri-201408.htm

ALESSANDRO DI BATTISTA VOMITA LIVORE CONTRO ARMANDO SIRI: "PERCHÉ SEI INTOLLERABILE"

Da www.liberoquotidiano.it

giuseppe conte armando siri

Alessandro Di Battista non poteva farsi scappare l'occasione per dare addosso alla Lega e a Matteo Salvini dopo aver scoperto che il sottosegretario Armando Siri è indagato per corruzione dalla procura di Roma. Il Che Guevara della Tuscia puntualissimo ha tuonato sulla sua pagina Facebook contro il leghista, pretendendo subito la sua testa su un piatto d'argento: "Nessuno governo del cambiamento e nessun governo che si sta impegnando nella lotta alla corruzione può tollerare che vi sia un proprio esponente indagato per reati così gravi".

armando siri 2

A Di Battista non servono tribunali o noiose leggi per condannare qualcuno, secondo lui ovviamente Siri è già un appestato da allontanare solo perché è indagato: "Il sottosegretario Siri lavora nel ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, il ministero più delicato che c'è per via dei lavori e degli appalti che segue. È evidente che debba dimettersi all'istante perché, come diceva Borsellino: "I politici non devono soltanto essere onesti, devono apparire onesti".

armando siri 3 ARMANDO SIRI GIUSEPPE CONTE matteo salvini armando siri ARMANDO SIRI TONINELLI MINISTRO