“I SOLDI PER IL MIO FESTIVAL O NON ESCO DA QUI” - VALERIO CAROCCI, FONDATORE DEL CINEMA AMERICA E IDOLO DELLA SINISTRA BIRRETTA&CINEMATOGRAFO, OCCUPA, SECONDO "IL FOGLIO", IL CAMPIDOGLIO: LA RICHIESTA SAREBBE DI 300 MILA EURO - PER FARLO USCIRE DALLE STANZE DEL COMUNE DI ROMA NON È BASTATA NEMMENO UNA TELEFONATA DI ELLY SCHLEIN - ARRIVA LA SMENTITA DI CAROCCI: "IL SINDACO GUALTIERI SI E' IMPEGNATO A GARANTIRE LA CONTINUITA' DELLA MANIFESTAZIONE "IL CINEMA IN PIAZZA"

Carocci: Il Sindaco Gualtieri si è impegnato a garantire continuità a “Il Cinema in Piazza”, inaugurazione prevista il 2 Giugno.

valerio carocci

“Due mesi fa abbiamo incontrato il Sindaco Roberto Gualtieri informandolo di non essere ancora riusciti ad avere garanzie sui budget per finanziare il progetto estivo “Il Cinema in Piazza” - dichiara il Presidente della Fondazione Piccolo America Valerio Carocci. Il progetto, dal costo complessivo di 700.000 euro, era solitamente in parte sostenuto dal Ministero della Cultura e dalla Regione Lazio, i quali ancora non hanno pubblicato gli avvisi pubblici relativi alle attività culturali estive.

Al Campidoglio, che non aveva mai finanziato il progetto, non era e non è stata avanzata alcuna pretesa, si è esclusivamente rappresentato in data 31 Marzo 2023 che quest’estate la manifestazione a San Cosimato, Cervelletta e Monte Ciocci rischiava di non svolgersi più. Il Sindaco Roberto Gualtieri, riconoscendo “l’importanza e lo straordinario valore culturale, nonché la grande partecipazione della cittadinanza” ha dichiarato pubblicamente in merito a tale manifestazione quanto segue: “Ci siamo impegnati affinché sia garantita continuità”.

valerio carocci

Nei mesi successivi il Campidoglio ha più volte confermato che in data martedì 23 Maggio sarebbe stata portata in Giunta una proposta di delibera per una compartecipazione finanziaria al progetto. Tuttavia, lo scorso martedì è stato comunicato uno slittamento della delibera a giovedì 25 Maggio, ma all’ordine del giorno della Giunta Comunale la delibera non era stata nemmeno calendarizzata. Ieri si è pertanto svolta una lunga riunione in Campidoglio, in presenza del Sindaco, del Capo di Gabinetto e del Capo Segreteria, che si è conclusa con il rinnovato impegno del Sindaco affinché non venga annullata la nona edizione de “Il Cinema in Piazza”.

il sindaco roberto gualtieri foto di bacco

La Fondazione Piccolo America ci tiene a precisare che l’incontro si è concluso positivamente dato il rinnovato impegno del Sindaco, concordando con i suoi collaboratori di proseguire la riunione lunedì.

A seguito dell’impegno del Campidoglio del 31 Marzo la Fondazione Piccolo America ha impegnato tutte le risorse economiche in sua disponibilità affinché la manifestazione, il cui inizio è previsto il 2 Giugno, si potesse svolgere come gli anni precedenti, facendosi per la prima volta carico di anticipare tutte le spese senza certezza di sostegno economico da parte degli Enti Pubblici. Tale azione pone naturalmente la Fondazione in una delicata condizione, non potendo contare sui fondi destinati all’offerta per l’acquisto del Cinema America essendo questi vincolati alla realizzazione del Multisala Diffuso.

CAROCCI OCCUPA IL CAMPIDOGLIO

Estratto dell'articolo di Simone Canettieri per ilfoglio.it

valerio carocci

Il fondatore del Cinema America, idolo della sinistra, ha iniziato una trattativa durata ora per ottenere i finanziamenti per la sua rassegna cinematografica. Per farlo uscire dalle stanze del Comune di Roma non è bastata nemmeno una telefonata di Elly Schlein

"O mi date il fianziamento per le mie arene o io non esco da qui". Paura e delirio in Campidoglio. Ieri Valerio Carocci, animatore culturale e fondatore del Cinema America, ha occupato fisicamente gli uffici di gabinetto del sindaco di Roma Roberto Gualtieri: la richiesta sarebbe di 300 mila euro per finanziare il suo festival cinematografico itinerante, che si svolge tra piazza San Cosimato, nel cuore Trastevere, e due location periferiche.

valerio carocci

L'enfant prodige, idolo della sinistra, ha iniziato così una trattativa di ore con il primo cittadino e con Alberto Stancanelli, capo di gabinetto di Gualtieri.

valerio carocci foto di bacco

(...)

valerio carocci goffredo bettini foto di bacco valerio carocci