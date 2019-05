“LA SOLUZIONE? UN ALTO MURO CON UN GRANDE CANCELLO” – IL “NEW YORK TIMES” MANDA THOMAS FRIEDMAN AL CONFINE CON IL MESSICO E IL SUPER LIBERAL TORNA PIÙ TRUMPIANO DI TRUMP: “L’INTERA GIORNATA MI HA LASCIATO PIÙ CONVINTO CHE MAI CHE SIAMO IN UNA REALE CRISI MIGRATORIA” – “I DEMOCRATICI NON ANDRANNO BENE SE NON ASSICURERANNO UNA FRONTIERA SICURA: LA GENTE NON PUÒ SEMPLICEMENTE ENTRARE” – VIDEO

Glauco Maggi per “Libero Quotidiano”

«La soluzione è un muro alto con un grande cancello». E chi se l' aspettava di leggerlo, nero su bianco, sul New York Times? Eppure Thomas Friedman, inviato del giornale più liberal d' America, ha scritto proprio così. E poi l' ha spiegato a Wolf Blitzer, conduttore senior della CNN, il network più anti Trump del mondo.

«A proposito della frontiera, la giusta posizione per i Democratici è di essere a favore di un alto muro con un grande cancello», ha scritto il reporter dopo aver passato un giorno con una camionetta di agenti della "Customs and Border Protection" in missione sul confine, e aver verificato con i propri occhi la situazione.

«L' intera giornata mi ha lasciato più convinto che mai che siamo in una reale crisi immigratoria e che la soluzione è un alto muro con un grande cancello, ma un cancello intelligente. I Democratici non andranno bene, come potrebbero a livello nazionale, se non assicureranno gli americani che sono impegnati a rendere sicura la frontiera: la gente non può semplicemente entrare», ha insistito Friedman.

«Tu dici che vuoi un muro alto con un grande cancello, un cancello "intelligente". Ma volere un muro alto, per tanta gente nel paese suonerà uguale a quello che vuole Trump», gli ha obiettato Blitzer, scandalizzato nel dover far sapere al pubblico della CNN che un campione del liberalismo DOC del New York Times, qual è Friedman, è a favore del muro.

«Beh, io penso che si debbano controllare i confini. Quando si è di fronte a un aumento delle catture di immigrati entrati illegalmente da ottobre pari al 374%, ovviamente ci si trova in una situazione in cui la sicurezza sul confine non è sufficiente. E ciò porterà la gente, che noi vogliamo sia a favore della immigrazione, ad essere contro l' immigrazione», ha spiegato Friedman alla CNN.

«I Democratici hanno detto di voler dare dei fondi per la sicurezza alla frontiera, ok. E io sono a favore di un alto muro con un grande cancello, un cancello compassionevole e intelligente, così potremo permettere che l' immigrazione continuerà. Se la gente pensa che si possa semplicemente entrare in questo Paese così, non sarà a sostegno dell' immigrazione di cui abbiamo bisogno».

La folgorazione è il frutto di una visita che gli ha aperto gli occhi. Ma non è una personale conversione ideologica al trumpismo di un reporter-opinionista onesto. È molto di più. È l' ammissione di un' emergenza vera, quella stessa denunciata da Trump. Friedman ha capito che tenere unito il fronte "anti muro" a ogni costo è assurdo, e controproducente. E lancia un allarme: per i DEM è un suicidio politico strategico passare per il partito che chiede i confini aperti e vuole abolire l' agenzia di frontiera (ICE), come fanno Alexandria Ocasio Cortez e persino alcuni candidati presidenti.

Sul muro ha sempre avuto ragione Trump, che lo chiede da quando scese in campo nel 2015. E ora Friedman gli dà anche ragione sulla recente dichiarazione dello stato di emergenza, osteggiata dal Congresso, che ha permesso al presidente di raccogliere dai fondi del Pentagono il primo miliardo di dollari per continuare a costruirlo.

