DIRTY DI MAIO! “IL MINISTRO SI È DIVERTITO, HA DETTO CHE STAVA FRESCO LÌ IN ALTO” - PARLA A “UN GIORNO DA PECORA” SU RAI RADIO1 IL TITOLARE DELLA TRATTORIA DOVE IERI È STATO FATTO ROTEARE IN ARIA IL "PATRICK SWAYZE DI POMIGLIANO" - “NON È STATO DIFFICILE PERCHÉ LUI È MOLTO LEGGERO” NONOSTANTE SI SIA MAGNATO “PASTA PATATE PROVOLA, POLPETTE, FRIARIELLI, PEPERONI E FRITTURINA” (A SCROCCO MA CON LAUTA MANCIA) - QUESTA CAMPAGNA ELETTORALE PER LUIGINO STA ANDANDO DI MAIO IN PEGGIO - VIDEO