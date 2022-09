23 set 2022 20:02

“SONO UNA DONNA, AMO UN'ALTRA DONNA, NON SONO UNA MADRE, MA NON PER QUESTO SONO MENO DONNA” – ELLY SCHLEIN PROVA A MARCARE UNA DISTANZA DA GIORGIA MELONI FACENDO IL VERSO AL SUO DISCORSO TORMENTONE (“SONO UNA DONNA, SONO UNA MADRE”): “NON BASTA ESSERE DONNA PER AIUTARE LE ALTRE DONNE E C'È UNA BELLA DIFFERENZA TRA LE LEADERSHIP FEMMINILI E FEMMINISTE” – LA SCHLEIN, DI ORIGINI EBRAICHE, CON CITTADINANZA SVIZZERA E AMERICANA, FIGLIA DELL’ESTABLISHMENT E DICHIARATAMENTE BISEX, E’ L’EMBLEMA DELLA SINISTRA D’ÉLITE (E QUINDI MINORITARIA)