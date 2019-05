“SONO IN FORMA E PRONTO PER LA CAMPAGNA ELETTORALE” – BERLUSCONI VOLEVA PARTECIPARE A TUTTI I COSTI ALLA CONVENTION DI “FORZA ITALIA”, È STATO IL MEDICO PERSONALE ALBERTO ZANGRILLO A FERMARLO: “PRESIDENTE, LEI DA QUI NON SI MUOVE” – I DOLORI NEL CUORE DELLA NOTTE, LA PAURA E L’INTERVENTO PER UN’OCCLUSIONE INTESTINALE – SILVIO VOLEVA REGISTRARE UN VIDEOMESSAGGIO, POI SI È LIMITATO A UN TWEET – LE VISITE DEL FRATELLO PAOLO E DI LAPO ELKANN – VIDEO

Grazie a tutti per l'affetto e per i tanti messaggi ricevuti. Sono in forma e pronto per questa campagna elettorale!@forza_italia #ForzaItalia — Silvio Berlusconi (@berlusconi) 30 aprile 2019

Luca Fazzo e Maria Sorbi per “il Giornale”

Silvio Berlusconi

L a suite è sempre la stessa, al sesto piano del reparto D del San Raffaele, in cui tre anni fa dovette restare ospite a lungo. Ieri Silvio Berlusconi torna a fare i conti con i segnali d' allarme che gli manda il suo corpo, che non è più quello di un ragazzino e che il Cavaliere ha una certa tendenza a maltrattare: soprattutto nelle fasi in cui si lancia con maggiore impegno nella battaglia politica. Ieri lo aspettavano alla presentazione delle liste europee, con la prima conferenza stampa della campagna elettorale. Ma alle quattro di notte, nella villa di Arcore, Berlusconi si sente male. Dolori forti all' addome che crescono di intensità. Arriva il suo medico, Alberto Zangrillo, lo seda leggermente, i dolori non passano.

zangrillo

All' alba viene deciso di portare il leader di FI in ospedale. Parte la macchina degli accertamenti e degli esami, i primi risultati sono confortanti, la paura nell' entourage del Cavaliere si attenua.

Accanto a Berlusconi c' è la sua compagna Francesca Pascale, poi arriva il fratello Paolo. Il cima nella suite è quasi rilassato, al punto che Berlusconi fa sapere: ci riesco, voglio andare a Villa Gernetto alla convention di Forza Italia.

Ma ad insorgere è Zangrillo, abituato da anni a fronteggiare l' indisciplina del paziente Berlusconi: «Presidente, lei da qui non si muove» pare gli abbia detto quando ha intuito il suo desiderio di essere presente alla conferenza. Dopo gli accertamenti in radiologia, il leader azzurro è stato accompagnato a riposare nella suite. I medici non si sono pronunciati con comunicati ufficiali né sono stati emessi bollettini medici sulle sue condizioni di salute.

IL MANIFESTO ELETTORALE DI SILVIO BERLUSCONI PER LE EUROPEE 2019

A comunicare la diagnosi, inizialmente, sono stati gli ambienti di Villa San Martino, che hanno parlato di una colica renale acuta. In serata, saranno fonti di Forza Italia a chiarire il quadro clinico: «Silvio Berlusconi ha accusato sintomi addominali e gli esami hanno rilevato uno stato occlusivo a carico del piccolo intestino, sottoposto a una laparoscopia esplorativa che ha premesso di diagnosticare e di trattare l' occlusione intestinale da volvolo ileale su una briglia aderenziale dovuta a un intervento di colecistectomia eseguito 40 anni fa.L' intervento è correttamente riuscito ed è stato risolutivo. L' ex presidente del Consiglio è in salute e sarà dimesso nei prossimi giorni».

ZANGRILLO PARLA DI BERLUSCONI

In ospedale sono stati ben attenti a non sbilanciarsi troppo, anche perché si tratta comunque di un 82enne che tre anni fa ha rischiato di morire e che da allora porta in petto una valvola aortica di origine biologica. La situazione che ieri i medici del San Raffaele si sono trovati davanti non è neanche lontanamente paragonabile a quella di tre anni fa, ma il quadro generale imponeva di non lasciare niente di inesplorato.

PAOLO BERLUSCONI VISITA IL FRATELLO SILVIO AL SAN RAFFAELE

Anche perché nel frattempo, a marzo di quest' anno, Berlusconi ha dovuto subire un altro intervento, per un' ernia inguinale incarcerata: intervento riuscito ma che l' aveva costretto a rinunciare a parte della campagna elettorale in Basilicata. Anche il nuovo inciampo di salute coincide con una campagna elettorale: una campagna cui il leader azzurro tiene molto, anche perché segna il suo ritorno come candidato dopo l' esilio della «Severino».

san raffaele stanza d ospedale

Quando capisce di non poter andare a Villa Germetto, Berlusconi cerca di organizzare un videomessaggio, poi deve limitarsi a un tweet: «Grazie a tutti per l' affetto e per i tanti messaggi ricevuti. Sono in forma e pronto per questa campagna elettorale!». Anche dagli ambienti di Forza Italia arrivano indicazioni confortanti: «Berlusconi sta bene, ma rimane in osservazione a fare la terapia antalgica con la flebo per la colica. Voleva venire a Gerno, ma il professor Zangrillo è stato categorico e quindi passerà la notte al San Raffaele. Sta benissimo e ha dato disposizioni telefoniche sia a Tajani che a Ghedini a proposito della presentazione dei candidati».

LAPO ELKANN VISITA SILVIO BERLUSCONI AL SAN RAFFAELE

Impossibile allo stato prevedere quanto durerà il nuovo soggiorno del Cavaliere al San Raffaele, ritornato ieri ad essere invaso dai giornalisti e dalle troupe. Dal partito rassicurano comunque sulla sua presenza per i prossimi appuntamenti della campagna elettorale comprese le presenze in tv. Intanto a Berlusconi è arrivata la visita a sorpresa di Lapo Elkann, giunto in completo verde menta a bordo di una 500 Abarth fin davanti all' ingresso del padiglione D: cosa si saranno detti?

SILVIO BERLUSCONI PRESENTA IL LOGO DI FORZA ITALIA SILVIO BERLUSCONI ANTONIO TAJANI