(ANSA) - La Russia ritiene che sia impossibile tenere le consultazioni bilaterali programmate per il prossimo futuro con gli Stati Uniti su questioni che destano preoccupazione: lo ha reso noto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Lo riporta la Tass. "La parte russa ritiene che sia oggettivamente impossibile tenere consultazioni di esperti russo-americani su (questioni) 'irritanti' bilaterali pianificate per il prossimo futuro, soprattutto perché Washington ha moltiplicato questa 'irritazione' con le sue pratiche", ha scritto Zakharova in un commento pubblicato sul sito del ministero.