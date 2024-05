3 mag 2024 14:00

“SONO ORGOGLIOSO CHE VANNACCI ABBIA SCELTO LA LEGA” – SALVINI INDOSSA LA MIMETICA PER DIFENDERE IL GENERALE: “MI SPIACE CHE SI FACCIA RICORSO A FORME DI VIOLENZA PER IMPEDIRE A NOI DI PARLARE. SONO PER IL CONFRONTO CIVILE, NON PER IL LANCIO DI OGGETTI COME È AVVENUTO A NAPOLI O A LIVORNO NEI GIORNI SCORSI” - IL LEADER LEGHISTA E' CERTO CHE LA CANDIDATURA DI VANNACCI ALLE EUROPEE PORTERA' VOTI AL CARROCCIO: SARA' COSI'?