13 ott 2022 10:48

“SONO SETTE ANNI E MEZZO CHE NON VEDO BERLUSCONI. PERCHE’ NON ME LO FATE INCONTRARE?” – RENZI IN SENATO INCALZA LICIA RONZULLI CHE REPLICA: “MA SE TI HA INVITATO DUE SETTIMANE FA E NON SEI VENUTO, DICIAMO LE COSE COME STANNO" – MATTEUCCIO LA FULMINA: "LEVA GAS RONZULLI, PER ORA TI DEVI ESPORRE POCO”