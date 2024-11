8 nov 2024 10:24

“SOPPORTA, CUORE MIO” – IL MINISTRO GIULI-VO NON DEMORDE DALLE SUPERCAZZOLE: IN AUDIZIONE ALLE COMMISSIONI CULTURA DI CAMERA E SENATO, PUR PRECISANDO DI NON VOLERSI FAR PRENDERE DA ALCUN “RAPTUS TEORETICO”, INFARCISCE DI PAROLONI IL SUO DISCORSO PER OSTENTARE LA SUA CULTURA – “SENZA FARE DICIAMO DEL GENTILANESIMO DA STATO ETICO”; "NON C'È NESSUN SOVIETISMO INCONSCIO"; “CONTINUONS LE COMBAT, TANTO PER FARCI UNA CITAZIONE GAUCHISTA” – POI SI INCAZZA CON I GRILLINI E CITA L’ODISSEA: “SOPPORTA, CUORE MIO”. E CHIUDE: “CONSIDERO LA MIA SINFONIA FINITA…”