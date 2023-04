“UNA SOSTA AI BOX NON PUÒ CHE FARMI BENE” – MATTEONZO RENZI ARRANCA PEGGIO DELLA FERRARI. E ANNUNCIA IL SUO RITIRO TEMPORANEO. DALLA POLITICA? PURTROPPO NO, SOLO DAGLI INTERVENTI TELEVISIVI – IL SENATORE SEMPLICE DI RIAD HA LASCIATO FORMALMENTE LA GUIDA DEL TERZO POLO A CALENDA. CHE SIA UNA SCUSA PER GIRARE IL MONDO E INCASSARE UN MUCCHIO DI QUATTRINI TENENDO CONFERENZE A DESTRA E A MANCA?

«Una sosta ai box non può che farmi bene». Con queste parole il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, annuncia lo stop dalla politica in prima fila. «Ho bisogno di ritrovare una nuova narrazione», ha detto l’ex premier durante la Spring School “Generazione Zoomers” promossa dal senatore Antonio De Poli, in corso a Gallio (Vicenza).

«Sono – continua il leader di Iv – molto più prudente nella comunicazione perché la maggioranza di centrodestra è molto solida. Questi il potere non lo mollano». Per Renzi questa è una legislatura «su cui lavorare in tempi lunghi: non sui 100 metri ma come in una maratona», ha concluso. […]

La sosta ai box da parte di Renzi sarebbe da intendersi solo sugli interventi televisivi, come ha poi chiarito una nota dell’ufficio stampa di Italia Viva che ha allontanato ogni ipotesi di una pausa dall’impegno politico. Quello invece per Renzi «continua – riporta la nota – come testimoniano i numerosi impegni e interventi parlamentari».

