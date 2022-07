29 lug 2022 16:52

“SOSTERRÒ CON CONVINZIONE ATTILIO FONTANA” – “DON ABBONDIO” GIORGETTI NON HA INTENZIONE DI SCENDERE IN CAMPO IN LOMBARDIA: “NON SONO DISPONIBILE. PERALTRO SONO STATO IL PRIMO A ESPRIMERSI IN FAVORE DELL’ATTUALE GOVERNATORE” – NON AVEVAMO DUBBI: QUEL CUOR DI STRACCHINO DEL VICESEGRETARIO DELLA LEGA, CHE NON È RIUSCITO A EVITARE LA CADUTA DEL GOVERNO DRAGHI, NON HA IL CORAGGIO DI CANDIDARSI E RISCHIARE DI PERDERE…