Emanuele Buzzi per il “Corriere della Sera”

Barbara Lezzi, esiste la possibilità di una scissione del M5S?

«La scissione non è stata mai oggetto di discussione né per me né per colleghi e attivisti con cui mi confronto».

Sì aspettava le parole di Grillo su Di Battista?

«No. Spero non sia mal consigliato. Posso solo dire che, per me, insieme a lui che è il garante, il M5S è fatto di tutti coloro che hanno dato e continuano a dare tanto a questo progetto».

C'è chi teme per la tenuta del governo...

«Da parte dei 5 Stelle non c'è questa intenzione».

Grillo ha parlato di acqua, Di Battista di ambiente: è un ritorno alle origini?

«Siamo sempre convinti che il referendum sull'acqua debba essere rispettato e che l'ambiente sia elemento essenziale di benessere. Entrambi prevedono investimenti pubblici, quindi lavoro per le imprese».

Di Battista ha proposto il servizio ambientale.

«Si tratta di una buona idea per dare lavoro ai giovani e avere cura del territorio in cambio. Io invece vorrei puntare sul conflitto di interessi e ho intenzione di presentare un disegno di legge che ponga un tetto di due mandati a per i dirigenti di aziende partecipate».

Ma il tema chiave dei prossimi mesi rischia di essere l'economia.

«Deve essere l'economia il tema chiave. Servono ammortizzatori sociali più robusti per gli autonomi anzitutto. E poi,come dicevo, puntare sugli investimenti pubblici che stimolano i privati e creano lavoro.

Se si interverrà sulle manutenzioni ordinarie delle infrastrutture e realizzazione di quelle carenti in una cospicua parte del territorio, sulla scuola, la ricerca, la cura del territorio, saranno soldi pubblici spesi per il bene di tutti».

Ha difeso Casaleggio sul caso Venezuela.

«Senza alcuna esitazione e lo farò ogni volta che ce ne sarà bisogno. Gianroberto avrà per sempre tutta la mia riconoscenza e il mio rispetto».

