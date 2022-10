“SPIEGA PERCHÉ HAI COMPRATO 35MILA SCATOLE DI VIAGRA” – C’È UN BEL CLIMA IN BRASILE: NELL’ULTIMO FACCIA A FACCIA TV TRA BOLSONARO E LULA VOLANO PAROLE GROSSE E INSULTI: IL PRIMO HA DEFINITO IL LEADER DI SINISTRA “LADRO”, E QUELLO GLI HA RISPOSTO DANDOGLI DELLO “SQUILIBRATO”: “HAI RESO IL BRASILE UN PAESE PIÙ ISOLATO DI CUBA” – LE PAROLE PIÙ USATE SONO STATE “BUGIA E MENZOGNERO”, MA NESSUNO DEI DUE È SEMBRATO PREVALERE SULL’ALTRO. DOMANI SI VOTA, E LULA È IN VANTAGGIO NEI SONDAGGI

BRASILE: FACCIA A FACCIA BOLSONARO-LULA AL VIA SU SALARIO MINIMO

(ANSA) - Al via l'ultimo faccia a faccia tv tra il presidente di destra, Jair Bolsonaro (Pl) e il leader di sinistra Luiz Inácio Lula da Silva (Pt) prima del ballottaggio di domenica.

Il primo a prendere la parola è stato Bolsonaro, che ha scelto di affrontare l'avversario sul tema del salario minimo, annunciando che in caso di rielezione lo aumenterà fino a 1.400 reais. Prima di replicare, l'ex presidente di sinistra ha ringraziato i brasiliani per i voti ricevuti al primo turno, ribattendo a Bolsonaro che durante i suoi 4 anni di governo il salario minimo non è stato adattato all'inflazione, e quindi non c'è stato un aumento reale, chiedendo al presidente perché non ci sia stato un vero aumento.

BRASILE: LULA DEFINISCE L'EX PRESIDENTE MICHEL TEMER 'GOLPISTA'

(ANSA) - Il presidente di destra Jair Bolsonaro (Pl) ha attaccato l'ex presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva (Pt) elencando i problemi ereditati dai governi del Pt nel 2019. Ma nella sua replica il leader di sinistra ha affermato che Bolsonaro non ha "ereditato" il governo del PT, ma piuttosto "da un golpista di nome Michel Temer, che ha contribuito a rovesciare Dilma" Rousseff.

BRASILE: SCAMBIO OFFESE LULA-BOLSONARO NELL'ULTIMO DIBATTITO TV

(ANSA) - Scambio di offese tra il presidente di destra Jair Bolsonaro (Pl) e il leader di sinistra Luis Inacio Lula da Silva (Pt) nell'ultimo dibattito tv prima del ballottaggio di domenica per le elezioni brasiliane. Bolsonaro ha definito l'avversario un "ladro", mentre questi ha risposto chiamandolo uno "squilibrato". (ANSA

BRASILE: LULA A BOLSONARO, 'HAI RESO PAESE PIÙ ISOLATO DI CUBA'

(ANSA) - "Hai fatto del Brasile un Paese più isolato di Cuba", così il leader di sinistra Luiz Inacio Lula da Silva (Pt) ha attaccato il presidente di destra Jair Bolsonaro (Pl) nell'ultimo dibattito tv prima del ballottaggio di domenica. Bolsonaro ha risposto collegando i governi di Lula alle dittature dell'America Latina ed ha ricordato le opere finanziate dai governi del Pt in altri Paesi.

Il presidente ha poi giocato sui termini religiosi e rivolgendosi all'avversario gli ha detto: "Dovrò esorcizzarti perché tu smetta di mentire?". "Suggerisco che la dirigenza della Rede Globo, quando c'è una pausa, gli dia il tempo di riposarsi e di bere dell'acqua per vedere se inizia a parlare di qualcosa perché è un presidente della Repubblica", ha ribattuto Lula.

BRASILE: LULA E BOLSONARO INCROCIANO LE ARMI SU TEMA DELL'ABORTO

(ANSA) - L'aborto è stato un'argomento di discussione nel secondo blocco del faccia a faccia in tv tra i candidati a palazzo Planalto. Il leader di sinistra Luiz Inácio Lula da Silva (Pt) ha citato una vecchia intervista in cui l'attuale presidente di destra Jair Bolsonaro (Pl), allora deputato federale, aveva affermato di essere favorevole alla distribuzione di pillole abortive.

"Sei un abortista, Lula. Non hai rispetto per la vita umana. Sei a favore della liberalizzazione dalla droga e dell'ideologia di genere", ha replicato Bolsonaro suscitando la risposta dell'avversario: "io e mia moglie siamo contrari all'aborto".

BRASILE: LULA A BOLSONARO, 35 MILA SCATOLE VIAGRA PER ESERCITO

(ANSA) - All'ultimo dibattito tv prima del ballottaggio di domenica per le elezioni in Brasile, il leader di sinistra Luiz Inacio Lula da Silva (Pt) ha criticato il presidente di destra Jair Bolsonaro (Pl) per aver acquistato 35mila scatole di Viagra per le forze armate, accusandolo di non aver invece acquistato articoli come i pannolini geriatrici. "Spiega perché", ha insistito Lula.

BRASILE:NESSUN COLPO SCENA IN ULTIMO DIBATTITO TV LULA-BOLSONARO

(ANSA) - Un dibattito "teso e aggressivo dal primo minuto alla fine senza sorprese", dove "bugia e menzognero" sono state le parole più usate, ma "senza spunti nuovi tali da determinare un ribaltamento del quadro attuale".

Sono i commenti a caldo degli osservatori al termine dell'ultimo faccia a faccia tv del presidente di destra Jair Bolsonaro (Pl) ed il leader di sinistra Luiz Inacio Lula da Silva (Pt) in vista del ballottaggio di domenica, che vede Lula in vantaggio nei sondaggi. Secondo gli analisti politici, dal dibattito sono emerse poche proposte per il futuro del Paese, e un serrato scambio di botta e risposta che probabilmente hanno disorientato gli elettori. Lula è apparso preparato, con risposte secche e precise, senza perdere il controllo di fronte alle provocazioni di Bolsonaro, spesso impegnato in lunghi monologhi.

