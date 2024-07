“SPINGERE JOE BIDEN A RESTARE IN CORSA PER LA CASA BIANCA È UN ABUSO SU UNA PERSONA ANZIANA" - LO HA DETTO IL REGISTA PREMIO OSCAR MICHAEL MOORE: “DOVREBBE FARE UN PASSO INDIETRO” - SONO ALMENO 11 I DEPUTATI DEMOCRATICI CHE CHIEDONO A BIDEN DI RITIRARSI DALLA CORSA ALLA CASA BIANCA MA LUI RILANCIA: “IL PARTITO E’ CON ME” - E POI A UNA SOSTENITRICE HA DETTO: “DARK BRANDON STA TORNANDO” (RIFERENDOSI AL MEME DEL PRESIDENTE SUPEREROE)

(ANSA) - NEW YORK, 07 LUG - Spingere Joe Biden a restare in corsa per la Casa Bianca è una "forma di abuso su una persona anziana". Lo ha detto il regista premio Oscar Michael Moore, sottolineando come a suo avviso il presidente americano dovrebbe fare un passo indietro e sottoporsi a un esame medico completo.

CNN, 'ALMENO 11 I DEPUTATI DEM CHE CHIEDONO IL RITIRO DI BIDEN'

(ANSA) - NEW YORK, 07 LUG - Sono almeno 11 i deputati democratici che chiedono a Joe Biden di ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca. Lo riporta Cnn dopo la riunione di emergenza convocata dal leader dei dem alla Camera americana Hakeem Jeffries.

'ANNULLATA LA RIUNIONE DEI SENATORI DEMOCRATICI SU BIDEN'

(ANSA) - NEW YORK, 07 LUG - La riunione su Joe Biden dei senatori democratici è stata annullata. L'incontro era previsto nelle prossime ore. Lo riporta Axios citando alcune fonti, sottolineando comunque che i senatori americani continuano a discutere fra di loro sull'impegno di Biden a correre per la Casa Bianca.

BIDEN ASSICURA, 'DARK BRANDON STA TORNANDO'

(ANSA) - NEW YORK, 07 LUG - "Dark Brandon sta tornando". Lo ha detto Joe Biden a una sua sostenitrice nel corso della sua visita in Pennsylvania riferendosi al meme del presidente supereroe. La donna aveva urlato a Biden che c'è bisogno del "ritorno di Dark Brandon". Il presidente sta cercando di rilanciare la sua campagna elettorale dopo la disastrosa performance al dibattito contro Donald Trump. Biden nei giorni scorsi è stato in Wisconsin, in queste ore è in Pennsylvania e venerdì sarà in Michigan, toccando così tre degli stati chiave per conquistare la Casa Bianca.

BIDEN, 'IL PARTITO DEMOCRATICO È CON ME? SÌ'

(ANSA) - NEW YORK, 07 LUG - "Sì". Così ha risposto Joe Biden a chi gli chiedeva se il partito democratico fosse ancora con lui. Una risposta secca che arriva mentre trapelano indiscrezioni su nuove richieste di ritiro del presidente dalla corsa alla Casa Bianca. Secondo indiscrezioni, nel corso della riunione di emergenza convocata dal leader dei democratici alla camera Hakeem Jeffries almeno altri quattro deputati avrebbero privatamente chiesto un passo indietro di Biden. I democratici che sono usciti pubblicamente allo scoperto sono cinque ma, secondo indiscrezioni, il numero è destinato ad aumentare.

