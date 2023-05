13 mag 2023 15:00

“UNA TALE MERDA DI COMANDO MILITARE È IMPORTANTE PER LA VITTORIA DEL NEMICO” – EVGENY PRIGOZHIN, CAPO DELLA BRIGATA DI MERCENARI RUSSI WAGNER, ORMAI È UN DISCO ROTTO: OGGI È TORNATO A STREPITARE CONTRO IL GENERALE VALERY GERASIMOV, CAPO DI STATO MAGGIORE DI MOSCA. COSA FRULLA NELLA TESTA DELL’EX “CUOCO DI PUTIN”? DA MESI È IMPEGNATO IN UNA BATTAGLIA DI POTERE, PER DIMOSTRARE CHE L’ESERCITO REGOLARE È UNA PIPPA, E CHE “MAD VLAD” NON PUÒ FARE A MENO DI LUI. MA FORSE STA ESAGERANDO…