“PER TENERE SALVINI FUORI DAI PIENI POTERI, QUESTO E ALTRO” - ANDREA ROMANO SI FA RASARE A ZERO CAPELLI E BARBA A “UN GIORNO DA PECORA”, PER PAGARE PEGNO SULLA SCOMMESSA CHE AVEVA FATTO AD APRILE NELLA TRASMISSIONE RADIOFONICA: “SE FACCIAMO IL GOVERNO CON IL M5S MI TAGLIO I CAPELLI A ZERO” – IL DEPUTATO DEL PD: “ORA HO MENO CAPELLI MA IL PAESE È IN MANI MIGLIORI” (CIAO CORE) – VIDEO

Da “Un Giorno da Pecora - Radio1”

Il deputato Pd Andrea Romano si fa rasare a zero capelli e barba in diretta su Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, per 'pagare pegno' ad una promessa che aveva fatto mesi fa sempre nello stesso programma. E' avvenuto oggi negli studi della trasmissione condotta da Giorgio Lauro e e Geppi Cucciari, che durante la puntata gli hanno fatto ascoltare le sue parole, risalenti al 10 aprile dello scorso anno: “facciamo una scommessa: se dovessimo fare il governo con il M5S mi taglierei i capelli a zero”.

Ogni promessa è debito ma forse Romano non si aspettava di ritrovarsi in studio un barbiere con tanto di rasoio elettrico e mantellina, pronto a tagliarli la folta barba e i capelli. Il deputato Pd tuttavia non ha battuto ciglio: “giusto rispettare le promesse, giusto assumere una responsabilità di fronte al Paese. E per tenere Salvini fuori dai pieni poteri, questo altro: bisogna salvaguardare il benessere della nazione!” Dopo la rasatura totale in diretta radiofonica, Romano non ha perso il suo aplomb e ha chiosato così: “ora io ho meno capelli ma il Paese è in mani migliori rispetto a quelle di Matteo Salvini...”

