I PALETTI DELLA MELONI A BERLUSCONI – LA “DUCETTA” MANDA MESSAGGI DISTENSIVI AL CAV MA NON VUOLE DIKTAT – DICE DI ESSERE PRONTA A TORNARE AL TAVOLO DELLE TRATTATIVE “SENZA RANCORE” MA CON ALCUNI PUNTI FERMI: RICONOSCIMENTO SOSTANZIALE DELLA SUA LEADERSHIP, NO ALL’IMPOSIZIONE DI NOMI PER LEI INACCETTABILI IN RUOLI RITENUTI NON CONSONI (RONZULLI COME CAPO DELEGAZIONE DI FI CON MINISTERO PESANTE) E SCELTA DEI MINISTRI SULLA BASE DELLE COMPETENZE E NON DELLA FEDELTA’ A BERLUSCONI – LA BATTAGLIA E’ SULLA GIUSTIZIA (CHE IL CAV RECLAMA): IN QUELLA CASELLA DONNA GIORGIA VUOLE NORDIO