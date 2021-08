“TRADITORI, MERDE, VENDUTI” – UN GRUPPO DI MANIFESTANTI ANTI-GREEN PASS SI SCAGLIA CONTRO GLI ATTIVISTI DEL MOVIMENTO 5 STELLE A MILANO E DEVASTANO UN GAZEBO, TRA LE URLA: “VENDUTI, CI AVETE RUBATO IL VOTO” – IN PIAZZA C’ERANO CIRCA TREMILA PERSONE A MANIFESTARE CONTRO IL CERTIFICATO VERDE, RAGGRUPPATE IN DIVERSE ASSOCIAZIONI DELLA GALASSIA NO GREEN PASS - VIDEO

Francesco Loiacono per www.fanpage.it

manifestanti no green pass assaltano il gazebo m5s milano 4

Migliaia di manifestanti sono scesi in piazza oggi a Milano, dove come in altre città d'Italia era in programma una nuova protesta contro il Green pass. Circa tremila le persone che si sono ritrovate in piazza Duomo e a Porta Genova, raggruppate in diverse associazioni come il movimento "3V", l'associazione "Ancora Italia" e il "Fronte del dissenso".

Come in altre occasioni la manifestazione è stata organizzata nelle diverse chat della galassia "No green pass", tra cui la più famosa è quella "Basta dittatura" su Telegram.

Things are getting heated here in Milan as tens of thousands protest the green pass.

This is the booth of a pro green pass political party.#nogreenpass #NoVaccinePassportAnywhere #milan #italy pic.twitter.com/CXKLd6Urbb — World Alternative Media (@WorldAltMedia) August 28, 2021

Lo sfogo del deputato Buffagni (M5s): Episodio gravissimo

manifestanti no green pass assaltano il gazebo m5s milano 14

Una volta in piazza, i manifestanti hanno intonato slogan contro il presidente del Consiglio Mario Draghi, contro il Green pass e hanno più volte inneggiato alla libertà. Non sono mancati momenti di tensione: il primo si è registrato lungo via Torino, dove alcuni manifestanti hanno bloccato le auto in transito, suscitando le proteste dei passanti.

manifestanti no green pass assaltano il gazebo m5s milano 5

L'episodio più grave si è però verificato in zona Darsena e a darne notizia è stato il deputato lombardo dei Cinque stelle Stefano Buffagni: "Oggi pomeriggio il gazebo del M5S allestito in Darsena a Milano è stato assalito da alcuni manifestanti ‘No Green Pass' – ha scritto Buffagni su Facebook -. Ci sono stati attimi di paura e di violenza inspiegabile. Tanto più inspiegabile perché gli autori sono quelli che inneggiano alla libertà, a partire da quella di scelta.

manifestanti no green pass assaltano il gazebo m5s milano 7

Si tratta di un episodio gravissimo – ha concluso Buffagni – Massima solidarietà ai nostri attivisti che non hanno risposto alla violenza e alle provocazioni. Mi auguro davvero di non dover più assistere a scene i questi tipo, cittadini contro cittadini. La violenza va sempre condannata".

manifestanti no green pass assaltano il gazebo m5s milano 10

Mentre alcuni devastavano il gazebo del M5s, altri gridavano: "traditori". Nel tardo pomeriggio i manifestanti si sono infine dispersi, senza ulteriori tensioni. La prossima manifestazione è in programma il primo settembre, quando il Green pass diventerà obbligatorio anche per salire sui mezzi di trasporto (esclusi i treni regionali): a Milano la protesta sarà alla stazione di Porta Garibaldi.

