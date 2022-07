29 lug 2022 08:07

“I TRANSFUGHI DI ‘FORZA ITALIA’? SPARIRANNO COME ALFANO E BONDI” – BERLUSCONI A “ZONA BIANCA” ASFALTA I “TRADITORI” BRUNETTA, GELMINI E CARFAGNA: “SONO AMAREGGIATO PERCHÉ NON PENSAVO CHE TROVASSERO UN VANTAGGIO AD ANDARE ALTROVE, NON È MAI SUCCESSO PER TUTTI COLORO CHE SONO USCITI DA ‘FORZA ITALIA’” – “SARÀ FORZA ITALIA A INDICARE IL PREMIER IO PUNTO AL 20%, PENSO CHE CE LA FAREMO” (E ALLORA PENSI MALE)